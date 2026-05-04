Ракетний удар по Харківщині: перші фото наслідків атаки
Удень, 4 травня, російські війська вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Мерефи, що на Харківщині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Рятувальники і медики продовжують працювати на місці.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Подробиці удару
Ракета влучила по цивільному об’єкту вдень, 4 травня. Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру та будівлі поруч. На місці виникли руйнування, працюють екстрені служби. Точний характер об’єкта уточнюється.
Жертви удару
Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей — двоє чоловіків віком 50 і 63 роки та троє жінок віком 74, 41 і 52 роки. Відомо про щонайменше 18 поранених. Четверо постраждалих у важкому стані, ще 12 мають травми середньої тяжкості. У двох — гостра реакція на стрес. Усім надають медичну допомогу.
Робота служб
На місці працюють рятувальники, поліція та медики. Вони розбирають завали та надають допомогу постраждалим. Ситуація залишається під контролем екстрених служб.
Удар по Безлюдівці
Ворог також атакував Безлюдівку на Харківщині, застосувавши безпілотник. За попередніми даними, влучання зафіксовано в районі приватної житлової забудови. Унаслідок удару постраждала 48-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес, медичну допомогу їй надали на місці. Крім того, допомогу медиків отримали ще двоє місцевих жителів — 69-річні чоловік і жінка. Вони також пережили гостру стресову реакцію, госпіталізації не потребували. Відомо про пошкодження одного приватного будинку. На місці працюють відповідні служби, ліквідація наслідків триває.
Як повідомляли Новини.LIVE, що вранці 4 травня близько 04:40 російський безпілотник, попередньо типу "Ланцет", атакував ділянку траси Київ — Харків — Довжанський. Удар стався неподалік села Кам’яна Яруга Чугуївського району. Дрон влучив поблизу цивільного транспорту.
Також Новини.LIVE писали, що вранці 2 травня російські загарбники безпілотниками атакували Харків. У місті зафіксували влучання в автосалон і на територію автозаправної станції. На місцях наразі працюють екстрені служби.