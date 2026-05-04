Ракетний удар по Харківщині: перші фото наслідків атаки

Знищене авто. Фото: Харківська ОВА

Удень, 4 травня, російські війська вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Мерефи, що на Харківщині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Рятувальники і медики продовжують працювати на місці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Подробиці удару

Ракета влучила по цивільному об’єкту вдень, 4 травня. Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру та будівлі поруч. На місці виникли руйнування, працюють екстрені служби. Точний характер об’єкта уточнюється.

Жертви удару

Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей — двоє чоловіків віком 50 і 63 роки та троє жінок віком 74, 41 і 52 роки. Відомо про щонайменше 18 поранених. Четверо постраждалих у важкому стані, ще 12 мають травми середньої тяжкості. У двох — гостра реакція на стрес. Усім надають медичну допомогу.

Вибиті вікна. Фото: Харківська ОВА

Робота служб

На місці працюють рятувальники, поліція та медики. Вони розбирають завали та надають допомогу постраждалим. Ситуація залишається під контролем екстрених служб.

Місце російського удару. Фото: Харківська ОВА

Удар по Безлюдівці

Ворог також атакував Безлюдівку на Харківщині, застосувавши безпілотник. За попередніми даними, влучання зафіксовано в районі приватної житлової забудови. Унаслідок удару постраждала 48-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес, медичну допомогу їй надали на місці. Крім того, допомогу медиків отримали ще двоє місцевих жителів — 69-річні чоловік і жінка. Вони також пережили гостру стресову реакцію, госпіталізації не потребували. Відомо про пошкодження одного приватного будинку. На місці працюють відповідні служби, ліквідація наслідків триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, що вранці 4 травня близько 04:40 російський безпілотник, попередньо типу "Ланцет", атакував ділянку траси Київ — Харків — Довжанський. Удар стався неподалік села Кам’яна Яруга Чугуївського району. Дрон влучив поблизу цивільного транспорту.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 2 травня російські загарбники безпілотниками атакували Харків. У місті зафіксували влучання в автосалон і на територію автозаправної станції. На місцях наразі працюють екстрені служби.