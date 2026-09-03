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Главная Харьков Ракетный удар по Печенигам на Харьковщине: 10 пострадавших

Ракетный удар по Печенигам на Харьковщине: 10 пострадавших

Ua ru
3 сентября 2026 15:31
Россияне атаковали Печенегов в Харьковской области: есть пострадавшие
Пожар на месте нападения. Фото: ГСЧС Харьковской области

Утром 3 августа российские войска атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

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Ракетный удар

Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печениги Чугуевского района Харьковской области. По предварительной информации, две вражеские ракеты попали в частный сектор. После удара там возник пожар площадью около 400 квадратных метров.

Удар по Печенігах на Харківщині
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Горели частный дом, хозяйственные постройки и легковой автомобиль.

Есть пострадавшие

В результате атаки, по предварительным данным, пострадали десять человек. Среди них — двое детей. Информация о состоянии пострадавших и масштабах повреждений может уточняться.

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Удар по Печенігах на Харківщині
Разрушения на месте удара. Фото: ГСЧС Харьковской области

На месте работают спасатели. К ликвидации последствий удара привлечены оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель общины.

Удар по Печенігах на Харківщині
Пожар после удара. Фото: ГСЧС Харьковской области

Удар по больнице

В Золочеве ночью 3 сентября российские беспилотники типа "Молния" повредили здание больницы. Об этом сообщил глава Золочевской СВА Виктор Коваленко. Накануне вечером, 2 сентября, россияне также нанесли два удара "Шахедами" по двухэтажному зданию учебного заведения, которое не работало. По словам Коваленко, в обоих случаях люди не пострадали.

Удары по населённым пунктам

Ночью 3 сентября российские беспилотники атаковали ещё две общины в Харьковской области. О последствиях ударов сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко. В Дергачах повреждены электроопора, окна и заборы двух домов. В Безруках повреждения получили окно и фасад местной амбулатории.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска за сутки вновь наносили удары по Харьковской области, повреждая гражданскую и критическую инфраструктуру. Из-за ударов без электричества остаются около 70 тысяч абонентов. Электроснабжение обычно восстанавливают в течение суток. Параллельно продолжается эвакуация из опасных районов, в частности из зон активных боевых действий.

пожар ГСЧС Харьковская область обстрелы атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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