Росіяни атакували Печеніги на Харківщині: є постраждалі

Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська вранці, 3 серпня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківщини.

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Ракетний удар

Сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району Харківської області. За попередньою інформацією, дві ворожі ракети влучили у приватний сектор. Після удару там виникла пожежа площею близько 400 квадратних метрів.

Рятувадбник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Горіли приватний будинок, господарчі споруди та легковий автомобіль.

Постраждали люди

Внаслідок атаки, за попередніми даними, постраждали десятеро людей. Серед них — двоє дітей. Інформація про стан потерпілих і масштаби пошкоджень може уточнюватися.

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Руйнування на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

На місці працюють рятувальники. До ліквідації наслідків удару залучили оперативні підрозділи ДСНС та офіцера-рятувальника громади.

Пожежа після удару. Фото: ДСНС Харківщини

Удар по лікарні

У Золочеві вночі 3 вересня російські безпілотники типу "Молнія" пошкодили будівлю лікарні. Про це повідомив очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Напередодні ввечері, 2 вересня, росіяни також вдарили двома "Шахедами" по двоповерховій будівлі освітнього закладу, який не працював. За словами Коваленка, в обох випадках люди не постраждали.

Удари по громадах

Уночі 3 вересня російські безпілотники атакували ще дві громади на Харківщині. Про наслідки ударів повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. У Дергачах пошкоджені електроопора, вікна та паркани двох будинків. У Безруках пошкоджень зазнали вікно та фасад місцевої амбулаторії.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська за добу знову били по Харківщині, пошкоджуючи цивільну та критичну інфраструктуру. Через удари без електрики залишаються близько 70 тисяч абонентів. Живлення зазвичай відновлюють протягом доби. Паралельно з небезпечних районів триває евакуація, зокрема із зон активних бойових дій.