Оккупанта приговорили к пожизненному за расстрел семьи на Харьковщине

Автомобиль, расстрелянный оккупантами. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российский военнослужащий приговорен к пожизненному заключению за обстрел гражданского автомобиля в Харьковской области в марте 2022 года. Оккупант открыл огонь по семье, которая пыталась эвакуироваться из зоны боевых действий. В результате обстрела погибли отец и его 9-летняя дочь, а мать и сын получили тяжелые ранения. Суд признал действия военнослужащего военным преступлением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Нападение на трассе

Трагедия произошла днем 2 марта 2022 года вблизи села Дементьевка Харьковского района. Супруги вместе с двумя детьми — 9-летней дочерью и 17-летним сыном — ехали на собственном автомобиле, когда их заметил российский военный из танка. Оккупант открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по гражданской машине. После первых выстрелов водитель потерял управление, и автомобиль съехал с дороги. Когда мужчина попытался завести машину и спасти семью, военнослужащий РФ произвел повторный прицельный обстрел.

Автомобиль загорелся. Отец и маленькая дочь погибли на месте. Мать и сын получили тяжелые ранения, но смогли выбраться из горящей машины.

Военное преступление

Даже после этого российский военный продолжил стрелять в сторону автомобиля. Раненые остались на обочине дороги, пока им не помогли неравнодушные люди и не доставили в больницу. По данным прокуратуры, осуждённый осознавал, что перед ним были гражданские лица, не представлявшие угрозы.

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Наказание за преступление

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры доказали вину 23-летнего военнослужащего РФ, который в марте 2022 года расстрелял гражданский автомобиль с семьей, пытавшейся эвакуироваться. Суд признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Осуждённый был военнослужащим 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа РФ.

Очередное преступление оккупантов

Ранее в Харьковской области начали досудебное расследование по факту расстрела четырёх украинских военнопленных российскими военными. По данным следствия, 11 апреля вблизи населенного пункта Ветеринарное оккупанты ворвались на позиции ВСУ и взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад, после чего умышленно расстреляли их из автоматического оружия, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права.

Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 438 УК Украины (жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель). В настоящее время правоохранители принимают все необходимые меры для полного установления обстоятельств этого военного преступления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия вновь подвергла Харьковскую область массированному обстрелу с помощью авиабомб и беспилотников. Под ударом оказались жилые дома, учебное заведение и даже автомобиль скорой помощи. В результате этих атак среди местных жителей есть погибшие и раненые. Правоохранители уже зафиксировали все разрушения и возбудили уголовные дела.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове состоялась церемония прощания со спасателями и сотрудником Департамента чрезвычайных ситуаций городского совета. Они погибли в результате российского удара в ночь на 15 июня.