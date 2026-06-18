Окупанта засудили довічно за розстріл родини на Харківщині

Авто, яке розстріляв окупант. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російський військовий отримав довічне ув’язнення за розстріл цивільного автомобіля на Харківщині у березні 2022 року. Окупант відкрив вогонь по родині, яка намагалася евакуюватися із зони бойових дій. Унаслідок обстрілу загинули батько та його 9-річна донька, а мати й син дістали тяжкі поранення. Суд визнав дії військового воєнним злочином.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Атака на трасі

Трагедія сталася вдень 2 березня 2022 року поблизу села Дементіївка Харківського району. Подружжя разом із двома дітьми — 9-річною донькою та 17-річним сином — їхало власним автомобілем, коли їх помітив російський військовий із танка. Окупант відкрив вогонь із великокаліберного кулемета по цивільній машині. Після перших пострілів водій втратив керування, і авто з’їхало з дороги. Коли чоловік спробував завести машину та врятувати родину, військовий РФ здійснив повторний прицільний обстріл.

Автомобіль загорівся. Батько та маленька донька загинули на місці. Мати та син отримали тяжкі поранення, але змогли вибратися з палаючої машини.

Воєнний злочин

Навіть після цього російський військовий продовжив стріляти в бік авто. Поранені залишилися на узбіччі дороги, поки їм не допомогли небайдужі люди та не доправили до лікарні. За даними прокуратури, засуджений усвідомлював, що перед ним були цивільні люди, які не становили загрози.

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Покарання за злочин

Прокурори Харківської обласної прокуратури довели вину 23-річного військового РФ, який у березні 2022 року розстріляв цивільний автомобіль із родиною, що намагалася евакуюватися. Суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, і призначив довічне позбавлення волі.

Засуджений був військовослужбовцем 237 танкового полку 3 мотострілецької дивізії 20 гвардійської загальновійськової армії Московського військового округу РФ.

Черговий злочин окупантів

Раніше на Харківщині розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу чотирьох українських військовополонених російськими військовими. За даними слідства, 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне окупанти зайшли на позиції ЗСУ та взяли в полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї, грубо порушивши норми міжнародного гуманітарного права.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель). Наразі правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для повного встановлення обставин цього воєнного злочину та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія знову масовано обстріляла Харківську область за допомогою авіабомб та безпілотників. Під ударом опинилися житлові будинки, навчальний заклад і навіть автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені серед місцевих жителів. Правоохоронці вже зафіксували всі руйнування та відкрили кримінальні справи.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові відбулася церемонія прощання з рятувальниками та працівником Департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Вони загинули внаслідок російського удару в ніч проти 15 червня.