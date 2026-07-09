Разминирование Харьковской области: за неделю обезвредили 564 мины

Разминирование Харьковщины: за неделю расчищено 103 гектара земли
В Харьковской области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. Только за неделю саперы очистили более 103 гектаров территории и обезвредили сотни взрывоопасных предметов. Работы проводились на полях, в лесах, возле дорог, газопроводов и жилых домов. Благодаря этому еще тысячи людей получили более безопасные условия для жизни.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Где работали саперы
По данным Центра координации противоминной деятельности, со 2 по 8 июля 2026 года в Харьковской области от взрывоопасных предметов очистили 103,5 гектара территории. За это время специалисты обнаружили и уничтожили 564 взрывоопасных предмета. В течение недели обследовали и очистили:
- 40,3 гектара сельскохозяйственных угодий;
- 20,7 километра газопроводов;
- 7,5 гектара лесных угодий;
- 16 домовладений;
- 1 километр линий электропередач;
- 10,7 километра автомобильных дорог;
- 100 метров железнодорожных путей;
- 9 прочих объектов.
Кроме того, после завершения необходимых работ к электросети повторно подключили 16 092 абонента.
Что делать при обнаружении опасной находки
В Центре координации противоминной деятельности напоминают: если вы заметили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его переместить. О находке нужно сразу же сообщить спасателям по номеру 101 или в полицию по номеру 102.
Неделя обстрелов Харькова
По данным Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета, с 29 июня по 5 июля российские войска совершили 24 обстрела Харькова. Город атаковали КАБами с УМПБ-5, FPV-дронами, в том числе на оптоволокне, а также беспилотниками "Италмас", "Молния" и "Шахед". В результате ударов пострадали 74 человека, среди них — семеро детей. Погибли трое человек, в том числе один ребенок.
Наибольшие разрушения понесли жилые дома, частный сектор, дороги, автомобили, объекты инфраструктуры, складские помещения и автозаправочные станции. За неделю в Харькове прозвучало 50 сигналов воздушной тревоги, их общая продолжительность составила 97 часов 6 минут. Это примерно на 61 час, или 39%, меньше, чем общая продолжительность воздушных тревог в Харьковской области.
Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 20-летний парень получил тяжкие минно-взрывные травмы после попытки разобрать неизвестный предмет. Он нашел его в поле и привёз домой. Полиция проводит расследование и в очередной раз призывает не прикасаться к подозрительным находкам, ведь это может стоить жизни.
Также Новини.LIVE писали, что российский FPV-дрон убил женщину, которая оставалась единственной жительницей приграничного села в Харьковской области. Она шла пешком по дороге, когда беспилотник нанес удар. Медики боролись за её жизнь, но спасти пострадавшую не удалось.