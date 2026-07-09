Разминирование Харьковской области: за неделю обезвредили 564 мины

Саперы разминируют территорию. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

В Харьковской области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. Только за неделю саперы очистили более 103 гектаров территории и обезвредили сотни взрывоопасных предметов. Работы проводились на полях, в лесах, возле дорог, газопроводов и жилых домов. Благодаря этому еще тысячи людей получили более безопасные условия для жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Статистика разминирования. Фото: Харьковская ОВА

Где работали саперы

По данным Центра координации противоминной деятельности, со 2 по 8 июля 2026 года в Харьковской области от взрывоопасных предметов очистили 103,5 гектара территории. За это время специалисты обнаружили и уничтожили 564 взрывоопасных предмета. В течение недели обследовали и очистили:

40,3 гектара сельскохозяйственных угодий;

20,7 километра газопроводов;

7,5 гектара лесных угодий;

16 домовладений;

1 километр линий электропередач;

10,7 километра автомобильных дорог;

100 метров железнодорожных путей;

9 прочих объектов.

Кроме того, после завершения необходимых работ к электросети повторно подключили 16 092 абонента.

Что делать при обнаружении опасной находки

В Центре координации противоминной деятельности напоминают: если вы заметили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его переместить. О находке нужно сразу же сообщить спасателям по номеру 101 или в полицию по номеру 102.

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Неделя обстрелов Харькова

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета, с 29 июня по 5 июля российские войска совершили 24 обстрела Харькова. Город атаковали КАБами с УМПБ-5, FPV-дронами, в том числе на оптоволокне, а также беспилотниками "Италмас", "Молния" и "Шахед". В результате ударов пострадали 74 человека, среди них — семеро детей. Погибли трое человек, в том числе один ребенок.

Наибольшие разрушения понесли жилые дома, частный сектор, дороги, автомобили, объекты инфраструктуры, складские помещения и автозаправочные станции. За неделю в Харькове прозвучало 50 сигналов воздушной тревоги, их общая продолжительность составила 97 часов 6 минут. Это примерно на 61 час, или 39%, меньше, чем общая продолжительность воздушных тревог в Харьковской области.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 20-летний парень получил тяжкие минно-взрывные травмы после попытки разобрать неизвестный предмет. Он нашел его в поле и привёз домой. Полиция проводит расследование и в очередной раз призывает не прикасаться к подозрительным находкам, ведь это может стоить жизни.

Также Новини.LIVE писали, что российский FPV-дрон убил женщину, которая оставалась единственной жительницей приграничного села в Харьковской области. Она шла пешком по дороге, когда беспилотник нанес удар. Медики боролись за её жизнь, но спасти пострадавшую не удалось.