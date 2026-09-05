Мировое на Харьковщине после обстрелов: видео разрушенной улицы

Улица в селе Мировое в Харьковской области. Фото: кадр из видео

Село Мировое недалеко от Купянска в Харьковской области подверглось значительным разрушениям в результате российских обстрелов. На свежих кадрах с дрона видна одна из его улиц с поврежденными частными домами, разрушенными крышами и хозяйственными постройками. Дворы заросли, а людей и машин на дороге не видно.

Видео обнародовал начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Новини.LIVE.

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Что осталось от улиц

По информации Андрея Канашевича, на видео показана одна из улиц Мирового по состоянию на конец августа 2026 года. Кадры с высоты демонстрируют, как сейчас выглядит жилая застройка села. Вдоль дороги стоят десятки частных домов и хозяйственных построек. Часть домов сильно повреждена: на видео видны разрушенные крыши и перекрытия, местами от зданий остались только стены. В других домах кровля ещё сохранилась, однако рядом также заметны следы разрушений.

Дворы и участки вдоль дороги заросли высокой травой и деревьями. Сама улица во время съемки пуста — на ней не видно ни людей, ни автомобилей.

"На видео — одна из улиц села Мировое (Московка), разрушенная московским вторжением по состоянию на конец августа 2026 года", — написал Андрей Канашевич.

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Где находится Мировое

Мировое расположено в Купянском районе и входит в Киндрашевскую территориальную громаду. Ранее село называлось Московка. Населенный пункт оказался вблизи зоны активных боевых действий на Купянском направлении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на свежих кадрах из Купянска видны разрушенные многоэтажки, поврежденные учебные и другие городские объекты. Таким город является сейчас после длительных боевых действий и постоянных российских атак. Из-за постоянных российских обстрелов фактически не осталось уцелевшей многоэтажной застройки. По данным Андрея Канашевича, всего в Купянской громаде насчитывается 262 многоэтажных дома. По состоянию на август 2026 года среди них уже нет ни одного неповрежденного: 244 дома повреждены, а 18 имеют статус разрушенных.

Также Новини.LIVE писали, что утром 5 сентября россияне с помощью FPV-дрона повредили электросети в Малоданиловской громаде под Харьковом. Без света остались часть Черкасской Лозовой и научное предприятие. Накануне российские войска атаковали Харьков и еще 24 населенных пункта области. Люди не пострадали.