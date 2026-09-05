Мирове на Харківщині після обстрілів: відео зруйнованої вулиці

Вулиця в селі Мирове на Харківщині. Фото: кадр з відео

Село Мирове поблизу Куп'янська, що на Харківщині, зазнало значних руйнувань через російські обстріли. На свіжих кадрах з дрона видно одну з його вулиць із понівеченими приватними будинками, зруйнованими дахами та господарськими спорудами. Подвір'я заросли, а людей і машин на дорозі не видно.

Відео оприлюднив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає Новини.LIVE.

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Що залишилося від вулиць

За інформацією Андрія Канашевича, на відео показана одна з вулиць Мирового станом на кінець серпня 2026 року. Кадри з висоти демонструють, як зараз виглядає житлова забудова села. Уздовж дороги стоять десятки приватних будинків та господарських споруд. Частина осель сильно пошкоджена: на відео видно зруйновані дахи та перекриття, подекуди від будівель залишилися лише стіни. В інших будинках покрівля ще збереглася, однак поруч також помітні сліди руйнувань.

Подвір'я та ділянки вздовж дороги заросли високою травою і деревами. Сама вулиця під час зйомки порожня — на ній не видно ані людей, ані автомобілів.

"На відео одна з вулиць села Мирове (Московка), зруйнована московською навалою станом на кінець серпня 2026 року", — написав Андрій Канашевич.

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Де розташоване Мирове

Мирове розташоване у Куп'янському районі та входить до Кіндрашівської територіальної громади. Раніше село мало назву Московка. Населений пункт опинився поблизу зони активних бойових дій на Куп'янському напрямку.

Раніше Новини.LIVE писали, що на свіжих кадрах з Куп'янська видно зруйновані багатоповерхівки, пошкоджені навчальні та інші міські об'єкти. Таким місто є нині після тривалих бойових дій та постійних російських атак. Через постійні російські обстріли фактично не залишилося вцілілої багатоповерхової забудови. За даними Андрія Канашевича, загалом у Куп'янській громаді налічується 262 багатоповерхові будинки. Станом на серпень 2026 року жодного неушкодженого серед них уже немає: 244 будинки пошкоджені, а 18 мають статус зруйнованих.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни FPV-дроном вранці 5 вересня пошкодили електромережі у Малоданилівській громаді під Харковом. Без світла залишилися частина Черкаської Лозової та наукове підприємство. Напередодні російські війська атакували Харків і ще 24 населені пункти області. Люди не постраждали.