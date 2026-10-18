Спасатель работает на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС в Харьковской области

17 октября российские войска нанесли удары по Харькову и девяти населённым пунктам области. В результате ударов пострадали 12 человек, были повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и электросети. Утром 18 октября россияне вновь нанесли удар по Харькову, дважды атаковав Основянский район города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, полиции Харьковской области, ГСЧС Харьковщины и городского головы Игоря Терехова.

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Спасатель осматривает фасад жилого дома со следами попадания и поврежденной наружной стеной. Фото: Харьковская областная военная администрация

Последствия ударов по Харькову

По информации Олега Синегубова, за прошедшие сутки российские военные атаковали Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Слободской районы Харькова ракетами и беспилотниками. В результате обстрелов ранения получили трое мужчин в возрасте 66, 42 и 39 лет, а также 26-летняя женщина. Еще одна 25-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Россияне ударами повредили два многоквартирных дома, электросети, две автозаправочные станции, гостиницу, гражданское предприятие и 17 автомобилей. По данным полиции, также пострадала железнодорожная инфраструктура.

Утром 18 октября атака на город продолжилась. В 7:22 мэр Игорь Терехов сообщил об ударе российского "Шахеда" по Основянскому району. В 8:06 он сообщил об еще одном попадании в этом же районе. Информации о последствиях этих двух утренних ударов нет.

Обстрелы Золочева и Изюма

В поселке Золочев Богодуховского района российские удары ранили четырех человек. По данным Харьковской ОВА, пострадали мужчины в возрасте 52 и 41 года и женщины 20 и 39 лет. Полиция уточнила, что 52-летний местный житель получил осколочные ранения, его госпитализировали. Еще трое человек обратились за медицинской помощью.

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В кирпичном доме повреждена крыша, выбиты окна и частично разрушена кровля. Фото: Национальная полиция Украины

В поселке повреждены два многоквартирных и один частный дома, гараж, магазин и три автомобиля. По информации полиции, среди поврежденного транспорта есть автомобиль медицинского учреждения. Также пострадали торговые павильоны.

В Изюме в результате российских обстрелов ранения получила 76-летняя женщина. Еще две женщины в возрасте 65 и 63 лет перенесли острую стрессовую реакцию. В городе повреждены пять частных домов. Полиция также сообщила о повреждении здания церкви.

Возле поврежденного здания лежат обломки кирпича и строительных конструкций, а часть стены и крыши обрушилась. Фото: Национальная полиция Украины

Пожар в Дергачах

В Харьковском районе оккупанты атаковали город Дергачи с помощью беспилотника. По данным ГСЧС, после попадания загорелось складское здание. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Полиция также сообщила о повреждении помещения гражданского предприятия. В Купянском районе в селе Троицкое повреждены частный дом и два хозяйственных постройки. В поселке Великий Бурлук пострадало здание дошкольного учреждения.

Охваченная огнем крыша здания и густой дым над ней. Фото: Харьковская областная военная администрация

В Чугуевском районе в результате ударов российской управляемой авиации повреждены линии электропередачи в Печенежской громаде. По данным Харьковской ОВА, повреждения зафиксированы в селе Мартово. Всего за сутки спасатели выезжали на три пожара, вызванных российскими обстрелами в Лозовском и Харьковском районах. Среди горящих объектов были складское здание и утеплитель фасада дома.

На внешней стене жилого дома видны следы сильного возгорания, поврежденная обшивка и обугленные конструкции. Фото: Национальная полиция Украины

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. 5 октября под атакой оказались Слободской и Киевский районы города. В Слободском районе были погибшие и раненые, россияне повредили жилые дома, а также вызвали пожары в складских помещениях.

Также Новини.LIVE рассказывали об ударах россиян по гражданским автомобилям в Харьковской области. 3 октября в селе Шестаково FPV-дрон попал в машину, в результате чего погибла 39-летняя женщина, а мужчина того же возраста получил ранения. Еще один водитель погиб после атаки дрона возле остановки в селе Маслии.

Кроме того, Новини.LIVE писали об отключении электричества в Изюме и части Лозовской громады после российских атак. 7 октября в Изюме без электроснабжения остались 1063 абонента. Россияне также повредили образовательные и медицинские учреждения, а в двух пятиэтажных домах выбили окна.