Рятувальник працює на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС в Харківській області

Російські війська протягом 17 жовтня атакували Харків та дев'ять населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали 12 людей, пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі та електромережі. Вранці 18 жовтня росіяни знову вдарили по Харкову, двічі атакувавши Основ'янський район міста.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліції Харківської області, ДСНС Харківщини та міського голови Ігоря Терехова.

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Рятувальник оглядає фасад житлового будинку зі слідами влучання та пошкодженою зовнішньою стіною. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Наслідки ударів по Харкову

За інформацією Олега Синєгубова, протягом минулої доби російські військові атакували Шевченківський, Київський, Холодногірський та Слобідський райони Харкова ракетами й безпілотниками. Унаслідок обстрілів поранення отримали троє чоловіків віком 66, 42 і 39 років та 26-річна жінка. Ще одна 25-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Росіяни ударами пошкодили два багатоквартирні будинки, електромережі, дві автозаправні станції, готель, цивільне підприємство та 17 автомобілів. За даними поліції, також постраждала залізнична інфраструктура.

Вранці 18 жовтня атака на місто продовжилася. О 7:22 міський голова Ігор Терехов повідомив про удар російського "Шахеда" по Основ'янському району. О 8:06 він повідомив про ще одне влучання в цьому ж районі. Інформації про наслідки цих двох ранкових ударів немає.

Обстріли Золочева та Ізюма

У селищі Золочів Богодухівського району російські удари поранили чотирьох людей. За даними Харківської ОВА, постраждали чоловіки віком 52 і 41 рік та жінки 20 і 39 років. Поліція уточнила, що 52-річний місцевий житель отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Ще троє людей звернулися по медичну допомогу.

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У цегляному будинку пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано покрівлю. Фото: Національна поліція України

У селищі пошкоджені два багатоквартирні та один приватний будинки, гараж, магазин і три автомобілі. За інформацією поліції, серед пошкодженого транспорту є автомобіль медичного закладу. Також постраждали торговельні павільйони.

В Ізюмі внаслідок російських обстрілів поранення отримала 76-річна жінка. Ще дві жінки віком 65 і 63 роки зазнали гострої реакції на стрес. У місті пошкоджені п'ять приватних будинків. Поліція також повідомила про ураження будівлі церкви.

Біля пошкодженої будівлі лежать уламки цегли та будівельних конструкцій, а частина стіни й даху обвалилася. Фото: Національна поліція України

Пожежа у Дергачах

У Харківському районі окупанти безпілотником атакували місто Дергачі. За даними ДСНС, після влучання загорілася складська будівля. Площа пожежі становила 700 квадратних метрів. Поліція також повідомила про пошкодження приміщення цивільного підприємства. У Куп'янському районі в селі Троїцьке пошкоджені приватний будинок і дві господарчі споруди. У селищі Великий Бурлук постраждала будівля дошкільного закладу.

Охоплений вогнем дах будівлі та густий дим над нею. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

У Чугуївському районі через удари російської керованої авіації пошкоджені лінії електропередачі у Печенізькій громаді. За даними Харківської ОВА, пошкодження зафіксували в селі Мартове. Загалом протягом доби рятувальники здійснили виїзди на три пожежі, спричинені російськими обстрілами у Лозівському та Харківському районах. Серед об'єктів, які горіли, були складська будівля та утеплювач фасаду будинку.

На зовнішній стіні житлового будинку видно сліди сильного горіння, пошкоджену обшивку та обвуглені конструкції. Фото: Національна поліція України

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харкову. 5 жовтня під атакою опинилися Слобідський та Київський райони міста. У Слобідському районі були загиблі й поранені, росіяни пошкодили житлові будинки, а також спричинили пожежі у складських приміщеннях.

Також Новини.LIVE розповідали про удари росіян по цивільних автомобілях на Харківщині. 3 жовтня у селі Шестакове FPV-дрон влучив у машину, внаслідок чого загинула 39-річна жінка, а чоловік того ж віку зазнав поранення. Ще один водій загинув після атаки дрона поблизу зупинки у селі Маслії.

Крім того, Новини.LIVE писали про знеструмлення Ізюма та частини Лозівської громади після російських атак. 7 жовтня в Ізюмі без електропостачання залишилися 1063 абоненти. Росіяни також пошкодили освітні й медичні заклади, а у двох п'ятиповерхівках вибили вікна.