Ей не поверили родные: в Харьковской области раскрыли серию изнасилований, продолжавшихся на протяжении многих лет

Задержанный обидчик. Фото: Нацполиции

В Харьковской области 25-летняя девушка обратилась в правоохранительные органы в связи с сексуальным насилием, которому, по данным следствия, она подвергалась еще в детстве. Подозреваемому сейчас 78 лет. Следователи установили ряд эпизодов, которые продолжались шесть лет, а первый произошел, когда потерпевшей было всего девять лет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и полицию Харьковской области.

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Насилие началось в девять лет

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемый проживает в одном из сел Берестинского района и является отчимом отца потерпевшей. Девочку время от времени привозили к нему в гости. Она называла мужчину "дедушкой" и воспринимала его как близкого родственника.

Следствие установило, что первый эпизод произошел в 2009 году, когда ребенку было девять лет. Сначала речь шла о развратных действиях. Когда девочке исполнилось 11 лет, мужчина, по версии правоохранителей, начал ее насиловать. Долгое время ребенок молчала из-за страха. Впоследствии она все же рассказала о пережитом родителям и бабушке, однако, по данным прокуратуры, родные ей не поверили.

Эпизоды происходили не только в доме подозреваемого. Следователи зафиксировали случаи в автомобиле по дороге из школы, за пределами населенных пунктов и во время отдыха у пруда. Когда потерпевшей было 15 лет, мужчина, как утверждает следствие, применял к ней физическую силу — хватал за волосы и удерживал руками.

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Потерпевшая написала книгу

Уже во взрослом возрасте потерпевшая написала книгу о пережитом. Ее исповедь вышла в свет в 2025 году. В прокуратуре отмечают, что именно после этого девушка смогла решиться обратиться в правоохранительные органы.

"Это — мой голос, который я когда-то боялась произнести вслух. Здесь много боли, но не ради драматизма — а потому что она была", — рассказала потерпевшая.

В апреле 2026 года 25-летняя девушка самостоятельно обратилась в Офис Генерального прокурора и сообщила о сексуальном насилии, которому, по ее словам, она подверглась в детстве.

Что грозит подозреваемому

78-летнему мужчине сообщили о подозрении по статьям об изнасиловании, сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних. По данным полиции, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что житель Лозовского района Харьковской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении собственной несовершеннолетней дочери. В результате действий отца девушка забеременела и родила ребенка, который через месяц после рождения скончался.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, осужденному за изнасилование несовершеннолетней. Нападение на 17-летнюю девушку произошло в Змееве, когда она вечером возвращалась домой. Мужчина проведёт за решёткой девять лет.

Новини.LIVE информировали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Известно, что 61-летний нападавший заметил девочку, которая шла в магазин. Подозреваемый подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.