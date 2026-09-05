Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Ребенку не верили: на Харьковщине жертва насилия написала книгу

Ребенку не верили: на Харьковщине жертва насилия написала книгу

Ua ru
5 сентября 2026 14:21
Ей не поверили родные: в Харьковской области раскрыли серию изнасилований, продолжавшихся на протяжении многих лет
Задержанный обидчик. Фото: Нацполиции

В Харьковской области 25-летняя девушка обратилась в правоохранительные органы в связи с сексуальным насилием, которому, по данным следствия, она подвергалась еще в детстве. Подозреваемому сейчас 78 лет. Следователи установили ряд эпизодов, которые продолжались шесть лет, а первый произошел, когда потерпевшей было всего девять лет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и полицию Харьковской области.

Реклама

Насилие началось в девять лет

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемый проживает в одном из сел Берестинского района и является отчимом отца потерпевшей. Девочку время от времени привозили к нему в гости. Она называла мужчину "дедушкой" и воспринимала его как близкого родственника.

Следствие установило, что первый эпизод произошел в 2009 году, когда ребенку было девять лет. Сначала речь шла о развратных действиях. Когда девочке исполнилось 11 лет, мужчина, по версии правоохранителей, начал ее насиловать. Долгое время ребенок молчала из-за страха. Впоследствии она все же рассказала о пережитом родителям и бабушке, однако, по данным прокуратуры, родные ей не поверили.

Эпизоды происходили не только в доме подозреваемого. Следователи зафиксировали случаи в автомобиле по дороге из школы, за пределами населенных пунктов и во время отдыха у пруда. Когда потерпевшей было 15 лет, мужчина, как утверждает следствие, применял к ней физическую силу — хватал за волосы и удерживал руками.

Читайте также:

Потерпевшая написала книгу

Уже во взрослом возрасте потерпевшая написала книгу о пережитом. Ее исповедь вышла в свет в 2025 году. В прокуратуре отмечают, что именно после этого девушка смогла решиться обратиться в правоохранительные органы.

"Это — мой голос, который я когда-то боялась произнести вслух. Здесь много боли, но не ради драматизма — а потому что она была", — рассказала потерпевшая.

В апреле 2026 года 25-летняя девушка самостоятельно обратилась в Офис Генерального прокурора и сообщила о сексуальном насилии, которому, по ее словам, она подверглась в детстве.

Что грозит подозреваемому

78-летнему мужчине сообщили о подозрении по статьям об изнасиловании, сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних. По данным полиции, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что житель Лозовского района Харьковской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении собственной несовершеннолетней дочери. В результате действий отца девушка забеременела и родила ребенка, который через месяц после рождения скончался.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, осужденному за изнасилование несовершеннолетней. Нападение на 17-летнюю девушку произошло в Змееве, когда она вечером возвращалась домой. Мужчина проведёт за решёткой девять лет.

Новини.LIVE информировали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Известно, что 61-летний нападавший заметил девочку, которая шла в магазин. Подозреваемый подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.

дети Харьковская область Истории жизни Новости Харькова насилие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации