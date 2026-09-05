Їй не повірили рідні: на Харківщині розкрили роки зґвалтувань

Затриманий кривдник. Фото: Нацполіції

На Харківщині 25-річна дівчина звернулася до правоохоронців через сексуальне насильство, якого, за даними слідства, зазнавала ще дитиною. Підозрюваному зараз 78 років. Слідчі встановили низку епізодів, які тривали шість років, а перший стався, коли потерпілій було лише дев'ять.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та поліцію Харківської області.

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Насильство почалося у дев'ять років

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний мешкає в одному із сіл Берестинського району та є вітчимом батька потерпілої. Дівчинку час від часу привозили до нього в гості. Вона називала чоловіка "дідом" і сприймала його як близького родича.

Слідство встановило, що перший епізод стався у 2009 році, коли дитині було дев'ять років. Спочатку йшлося про розпусні дії. Коли дівчинці виповнилося 11 років, чоловік, за версією правоохоронців, почав її ґвалтувати. Тривалий час дитина мовчала через страх. Згодом вона все ж розповіла про пережите батькам і бабусі, однак, за даними прокуратури, рідні їй не повірили.

Епізоди відбувалися не лише в будинку підозрюваного. Слідчі задокументували випадки в автомобілі дорогою зі школи, за межами населених пунктів та під час відпочинку біля ставка. Коли потерпілій було 15 років, чоловік, як стверджує слідство, застосовував до неї фізичну силу — хапав за волосся та утримував руками.

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Потерпіла написала книгу

Уже в дорослому віці потерпіла написала книгу про пережите. Її сповідь вийшла друком у 2025 році. У прокуратурі зазначають, що саме після цього дівчина змогла наважитися на звернення до правоохоронців.

"Це — мій голос, який я колись боялася вимовити вголос. Тут багато болю, але не для драматизму — а тому що він був", — розповіла потерпіла.

У квітні 2026 року 25-річна дівчина самостійно звернулася до Офісу Генерального прокурора та повідомила про сексуальне насильство, якого, за її словами, зазнала в дитинстві.

Що загрожує підозрюваному

78-річному чоловіку повідомили про підозру за статтями про зґвалтування, сексуальне насильство та розбещення неповнолітніх. За даними поліції, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Раніше Новини.LIVE писали, що жителя Лозівського району Харківської області засудили до 12 років позбавлення волі за сексуальне насильство щодо власної неповнолітньої доньки. Через дії батька дівчина завагітніла та народила дитину, яка через місяць після народження померла.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині апеляційний суд залишив без змін вирок чоловікові, засудженому за зґвалтування неповнолітньої. Напад на 17-річну дівчину стався у Змієві, коли вона ввечері поверталася додому. Чоловік проведе за ґратами дев'ять років.

Новини.LIVE інформували, що у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. Відомо, що 61-річний нападник побачив дівчинку, яка йшла до магазину. Підозрюваний підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя.