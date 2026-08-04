Реконструкция Журавлевского гидропарка: как выглядит обновленная зона отдыха

Новая зона отдыха в Журавлевском гидропарке. Фото: Новини.LIVE

Александр Закладной редактор

Харьков продолжает меняться и развиваться, несмотря на любые угрозы. В Журавлевском гидропарке в настоящее время завершается масштабная реконструкция пляжной зоны. Это стало возможным после возвращения парка в муниципальную собственность.

Как изменился полуостров после передачи в собственность города и что известно о дальнейших планах реконструкции, узнала специальный корреспондент Новини.LIVE Вероника Марченко.

Первые изменения: беседки и бесплатный вход

Ранее на острове действовал платный вход, а сама территория годами находилась в аренде у частной компании. Теперь территорию развивают как бесплатную рекреационную зону.

Благоустройство прибрежной зоны в Журавлевском гидропарке. Фото: Новини.LIVE

Первые этапы реконструкции начались ещё в мае этого года. Тогда начали с завоза и утрамбовки более 100 грузовиков песка — для укрепления пляжа после его вымывания.

Пляжная зона в Журавлевском гидропарке. Фото: Новини.LIVE

"Мы уже обновили все беседки и готовы принимать гостей. Пока что они работают в режиме живой очереди, но мы хотим навести порядок и иметь возможность сдавать их в аренду", — рассказал пресс-секретарь Специализированного коммунального предприятия "Зеленбуд" Андрей Кравченко.

Новая спасательная вышка в Журавлевском гидропарке. Фото: Новини.LIVE

Обустройство детской зоны

Сейчас здесь обустраивают современные зоны для отдыха, детские и спортивные площадки. Возле пляжа уже почти завершили монтаж игровой площадки с большим лабиринтом.

Детская площадка в Журавлевском гидропарке. Фото: Новини.LIVE

"Пока дети будут играть на большой площадке, родители смогут немного отдохнуть здесь, рядом. Сейчас у нас бетонируют скамейки, чтобы они прочно держались на месте. Далее планируем провести озеленение этой территории и создать отдельные зоны для отдыха и прогулок. Эта локация будет интегрирована в общую зону отдыха, соединенную с сосновым бором возле улицы Непокоренных. Та часть соснового бора будет восстановлена, и это станет единой рекреационной зоной", — отметил Кравченко.

Как будет меняться зона отдыха в дальнейшем

Помимо обустройства пляжной зоны, здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан.

Удобные шезлонги в Журавлевском гидропарке. Фото: Новини.LIVE

Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет, но уже наблюдаются существенные изменения. Пока на улице царит сильная жара, харьковчане уже приходят сюда, чтобы активно провести летний досуг.

Харьковчане отдыхают в гидропарке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, еще в феврале Новини.LIVE сообщали, что Харьковский городской совет сообщил: в рамках реконструкции на территории Журавлевского гидропарка планируется провести благоустройство. Также будут проведены работы по расчистке русла реки Харьков и реконструкции гребного канала. Будут обустроены и места для занятий водными видами спорта.

Также ранее Новини.LIVE сообщали со ссылкой на начальника управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГСЧС Сергея Колосовского, что в Харькове этим летом можно будет посещать пять пляжей. Кроме того, было обустроено еще 5 мест для купания в Безлюдовской общине, а в Песочинской и Змиевской общинах — по одному.