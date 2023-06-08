В Харькове летом будут работать пять пляжей

Люди отдыхают на городском пляже в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В Харькове этим летом можно будет посещать пять пляжей. Также обустроили еще 5 мест для купания в Безлюдовской громаде, а в Песочинской и Змиевской громадах по одному.

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский.

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Где можно будет купаться

В 2022 году на территории Харьковской области в связи с боевыми действиями не было определено место для отдыха людей на водных объектах. В этом году к открытию готовят 12 мест, 5 из них находятся в Харькове. Это:

Журавлевский гидропарк (3 места отдыха);

"Петренки";

Алексеевский гидропарк.

"На сегодняшний момент они почти все открыты. Остались вопросы по обучению пловцов-спасателей. Это уже завершается, это почти 3-4 дня, и пляжи будут готовы к отдыху", — рассказал Колосовский.

Также спасатели напоминают, что на деоккупированных территориях и местах, где происходили активные боевые действия, запрещено посещать пляжи, леса и зоны отдыха из-за высокой минной опасности. В этих местах были случаи минирования, в том числе дистанционного.

Напомним, что до этого в Харьковской области планировалось открыть 7 пляжей. Они расположены в Безлюдовской, Песочинской, Краснокутской громадах, а также в городе Змиев.

Также мы рассказывали, что все пляжи на деоккупированных территориях Харьковской области этим летом будут закрыты из-за возможной заминированности.