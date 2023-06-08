Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове летом будут работать пять пляжей arrow

В Харькове летом будут работать пять пляжей

8 июня 2023 15:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове летом будут работать пять пляжей
Люди отдыхают на городском пляже в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове этим летом можно будет посещать пять пляжей. Также обустроили еще 5 мест для купания в Безлюдовской громаде, а в Песочинской и Змиевской громадах по одному.

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский.

Читайте также:

Где можно будет купаться

В 2022 году на территории Харьковской области в связи с боевыми действиями не было определено место для отдыха людей на водных объектах. В этом году к открытию готовят 12 мест, 5 из них находятся в Харькове. Это:

  • Журавлевский гидропарк (3 места отдыха);
  • "Петренки";
  • Алексеевский гидропарк.

"На сегодняшний момент они почти все открыты. Остались вопросы по обучению пловцов-спасателей. Это уже завершается, это почти 3-4 дня, и пляжи будут готовы к отдыху", — рассказал Колосовский.

Также спасатели напоминают, что на деоккупированных территориях и местах, где происходили активные боевые действия, запрещено посещать пляжи, леса и зоны отдыха из-за высокой минной опасности. В этих местах были случаи минирования, в том числе дистанционного.

Напомним, что до этого в Харьковской области планировалось открыть 7 пляжей. Они расположены в Безлюдовской, Песочинской, Краснокутской громадах, а также в городе Змиев.

Также мы рассказывали, что все пляжи на деоккупированных территориях Харьковской области этим летом будут закрыты из-за возможной заминированности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую область воду и продукты

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас