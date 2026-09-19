Погода в Харькове и области: на смену теплу придут дожди и похолодание

Люди идут под зонтами. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове и области выходные завершатся теплой и преимущественно сухой погодой. Однако уже в начале следующей недели ситуация изменится: ожидаются дожди, сильные порывы ветра и резкое понижение дневной температуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 20 сентября

В воскресенье, 20 сентября, в Харькове осадков не прогнозируется. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+13 °C, а днем воздух прогреется до +25...+27 °C.

Погода в Харьковской области 20 сентября

В Харьковской области 20 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами будет образовываться туман. Юго-западный ветер будет достигать 5–10 м/с. Ночью температура составит +8...+13 °C. Днём в разных районах области прогнозируют от +23 до +28 °C.

Погода на ближайшие дни

В понедельник, 21 сентября, погода начнет меняться. Ночью существенных осадков не ожидается, местами будет туман, а днём в некоторых районах пройдёт небольшой дождь. Порывы юго-западного ветра местами будут достигать 15–20 м/с. Ночью прогнозируется +9...+14 °C, днём — +22...+27 °C.

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Во вторник, 22 сентября, похолодает. Ожидается облачная погода и периодические дожди. Северо-западный ветер будет достигать 9–14 м/с, местами порывы будут усиливаться до 15–20 м/с. Ночью будет +9...+14 °C, а днем температура снизится до +12...+17 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса №11.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Помимо обустройства пляжной зоны, здесь установили новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это место стало максимально комфортным для харьковчан. Проект обновления здесь продлится еще несколько лет.