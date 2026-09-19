Погода у Харкові та області: тепло змінять дощі й похолодання

Люди йдуть під парасолею. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові та області вихідні завершаться теплою і переважно сухою погодою. Однак уже на початку наступного тижня ситуація зміниться: очікуються дощі, сильні пориви вітру та різке зниження денної температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 20 вересня

У неділю, 20 вересня, у Харкові опадів не прогнозують. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+13 °C, а вдень повітря прогріється до +25...+27 °C.

Погода у Харківській області 20 вересня

На Харківщині 20 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Південно-західний вітер сягатиме 5–10 м/с. Уночі температура становитиме +8...+13 °C. Вдень у різних районах області прогнозують від +23 до +28 °C.

Погода на найближчі дні

У понеділок, 21 вересня, погода почне змінюватися. Вночі істотних опадів не очікується, місцями буде туман, а вдень у деяких районах пройде невеликий дощ. Пориви південно-західного вітру місцями сягатимуть 15–20 м/с. Уночі прогнозують +9...+14 °C, удень — +22...+27 °C.

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У вівторок, 22 вересня, похолодає. Очікується хмарна погода та періодичні дощі. Північно-західний вітер сягатиме 9–14 м/с, місцями пориви посилюватимуться до 15–20 м/с. Уночі буде +9...+14 °C, а вдень температура знизиться до +12...+17 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут встановили нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.