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Головна Харків Різке похолодання й дощі йдуть на Харківщину: зміна погоди

Різке похолодання й дощі йдуть на Харківщину: зміна погоди

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19 вересня 2026 18:43
Погода у Харкові та області: тепло змінять дощі й похолодання
Люди йдуть під парасолею. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові та області вихідні завершаться теплою і переважно сухою погодою. Однак уже на початку наступного тижня ситуація зміниться: очікуються дощі, сильні пориви вітру та різке зниження денної температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 20 вересня

У неділю, 20 вересня, у Харкові опадів не прогнозують. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+13 °C, а вдень повітря прогріється до +25...+27 °C.

Погода у Харківській області 20 вересня

На Харківщині 20 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Південно-західний вітер сягатиме 5–10 м/с. Уночі температура становитиме +8...+13 °C. Вдень у різних районах області прогнозують від +23 до +28 °C.

Погода на найближчі дні

У понеділок, 21 вересня, погода почне змінюватися. Вночі істотних опадів не очікується, місцями буде туман, а вдень у деяких районах пройде невеликий дощ. Пориви південно-західного вітру місцями сягатимуть 15–20 м/с. Уночі прогнозують +9...+14 °C, удень — +22...+27 °C.

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У вівторок, 22 вересня, похолодає. Очікується хмарна погода та періодичні дощі. Північно-західний вітер сягатиме 9–14 м/с, місцями пориви посилюватимуться до 15–20 м/с. Уночі буде +9...+14 °C, а вдень температура знизиться до +12...+17 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут встановили нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.

Харків Сонце Харківська область прогноз погоди погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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