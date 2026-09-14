Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Резкое похолодание на Харьковщине: прогнозируются гроза и дождь

Резкое похолодание на Харьковщине: прогнозируются гроза и дождь

Ua ru
14 сентября 2026 20:31
Погода в Харькове 15 сентября: ливни, грозы и похолодание
Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Комфортное осеннее тепло временно покидает Харьковскую область, уступая место настоящему штормовому циклу. Уже во вторник, 15 сентября, регион накроют сильные ливни, будут греметь грозы, а температура воздуха существенно снизится. Синоптики объявили желтый уровень опасности, однако уверяют, что непогода продлится недолго, и вскоре в область снова вернется сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Штормовое предупреждение

Гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе. В течение суток 15 сентября в городе и Харьковской области ожидается гроза, а ночью в областном центре пройдет сильный дождь. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз по области

Во вторник в Харьковской области сохранится полная облачность. В течение суток временами будет идти дождь, а ночью местами возможны значительные осадки и грозы. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С. Днем ожидается заметная прохлада — столбики термометров поднимутся лишь до +13…+18 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 15 сентября также будет облачно и сыро. Ночью на город обрушится сильный дождь, который днем сменится умеренными осадками. В течение дня возможны грозы. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +11…+13 °С, а днем термометры покажут скромные +14…+16 °С.

Читайте также:

Пожарная опасность в регионе

Благодаря обильным осадкам ситуация с пожарной опасностью в регионе существенно улучшилась и стабилизировалась. По данным синоптиков, по состоянию на 15 сентября в большинстве районов — Харькове, Золочеве, Коломаке, Слобожанском, Лозовой и Изюме — пожарная опасность полностью отсутствует. В Богодухове зафиксирован низкий класс опасности, а в Великом Бурлуке сохраняется средняя (третья) категория.

Прогноз на 16–19 сентября

После штормового вторника циклон начнёт покидать область, и температура воздуха снова пойдёт вверх:

  • 16 сентября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северной четверти, 5–10 м/с. Ночная температура — +8…+13 °С, а дневная поднимется до приятных +19…+24 °С.
  • 17 сентября: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер южной четверти, 3–8 м/с. Температура ночью составит +7…+12 °С, днём — +20…+25 °С.
  • 18 сентября: сохранится переменная облачность и сухая погода. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +8…+13 °С, днем воздух прогреется до +20…+25 °С.
  • 19 сентября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночные показатели составят +10…+15 °С, а днем столбики термометров достигнут полноценных летних +21…+26 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса №11.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации