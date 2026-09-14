Погода в Харькове 15 сентября: ливни, грозы и похолодание

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Комфортное осеннее тепло временно покидает Харьковскую область, уступая место настоящему штормовому циклу. Уже во вторник, 15 сентября, регион накроют сильные ливни, будут греметь грозы, а температура воздуха существенно снизится. Синоптики объявили желтый уровень опасности, однако уверяют, что непогода продлится недолго, и вскоре в область снова вернется сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе. В течение суток 15 сентября в городе и Харьковской области ожидается гроза, а ночью в областном центре пройдет сильный дождь. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз по области

Во вторник в Харьковской области сохранится полная облачность. В течение суток временами будет идти дождь, а ночью местами возможны значительные осадки и грозы. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С. Днем ожидается заметная прохлада — столбики термометров поднимутся лишь до +13…+18 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 15 сентября также будет облачно и сыро. Ночью на город обрушится сильный дождь, который днем сменится умеренными осадками. В течение дня возможны грозы. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +11…+13 °С, а днем термометры покажут скромные +14…+16 °С.

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Пожарная опасность в регионе

Благодаря обильным осадкам ситуация с пожарной опасностью в регионе существенно улучшилась и стабилизировалась. По данным синоптиков, по состоянию на 15 сентября в большинстве районов — Харькове, Золочеве, Коломаке, Слобожанском, Лозовой и Изюме — пожарная опасность полностью отсутствует. В Богодухове зафиксирован низкий класс опасности, а в Великом Бурлуке сохраняется средняя (третья) категория.

Прогноз на 16–19 сентября

После штормового вторника циклон начнёт покидать область, и температура воздуха снова пойдёт вверх:

16 сентября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северной четверти, 5–10 м/с. Ночная температура — +8…+13 °С, а дневная поднимется до приятных +19…+24 °С.

17 сентября: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер южной четверти, 3–8 м/с. Температура ночью составит +7…+12 °С, днём — +20…+25 °С.

18 сентября: сохранится переменная облачность и сухая погода. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +8…+13 °С, днем воздух прогреется до +20…+25 °С.

19 сентября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночные показатели составят +10…+15 °С, а днем столбики термометров достигнут полноценных летних +21…+26 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса №11.