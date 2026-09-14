Погода у Харкові 15 вересня: зливи, грози та похолодання

Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Комфортне осіннє тепло тимчасово покидає Харківську область, поступаючись місцем справжньому штормовому циклу. Вже у вівторок, 15 вересня, регіон накриють потужні зливи, гримітимуть грози, а температура повітря суттєво знизиться. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності, проте заспокоюють, що негода затримається ненадовго, і незабаром до області знову повернеться суха й сонячна погода.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Штормове попередження

Гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у регіоні. Протягом доби 15 вересня по місту та Харківській області очікується гроза, а вночі в обласному центрі пройде значний дощ. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз по області

У вівторок на Харківщині утримуватиметься суцільна хмарність. Протягом доби часом ітиме дощ, а в нічний час місцями можливі значні опади та грози. Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С. Удень очікується відчутна прохолода — стовпчики термометрів піднімуться лише до +13…+18 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 15 вересня також буде хмарно та сиро. Вночі на місто обрушиться значний дощ, який удень зміниться помірними опадами. Протягом дня можливі грози. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в місті коливатиметься в межах +11…+13 °С, а вдень термометри покажуть скромні +14…+16 °С.

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Пожежна небезпека у регіоні

Через потужні опади ситуація з пожежною загрозою в регіоні суттєво покращилася та стабілізувалася. За даними синоптиків, на 15 вересня в більшості районів — Харкові, Золочеві, Коломаці, Слобожанському, Лозовій та Ізюмі — пожежна небезпека повністю відсутня. У Богодухові зафіксовано низький клас загрози, а у Великому Бурлуці утримується середня (третя) категорія.

Прогноз на 16–19 вересня

Після штормового вівторка циклон почне залишати область, і температура повітря знову піде вгору:

16 вересня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північної чверті, 5–10 м/с. Нічна температура — +8…+13 °С, а денна підніметься до приємних +19…+24 °С.

17 вересня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південної чверті, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +7…+12 °С, удень — +20…+25 °С.

18 вересня: збережеться мінлива хмарність та суха погода. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +8…+13 °С, удень повітря прогріється до +20…+25 °С.

19 вересня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Нічні показники становитимуть +10…+15 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть повноцінних літніх +21…+26 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.