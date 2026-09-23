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Главная Харьков РФ атаковала авиаударами Изюм на Харьковщине: фото последствий

РФ атаковала авиаударами Изюм на Харьковщине: фото последствий

Ua ru
23 сентября 2026 12:04
Репортаж
Удары КАбами по Изюму 23 сентября: пострадали 8 человек
Пожар на месте нападения. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Российские войска вновь нанесли удар по Изюму в Харьковской области с помощью управляемых авиабомб. Было нанесено четыре удара по жилому сектору. В результате обстрела вспыхнули пожары, повреждены дома и хозяйственные постройки. Известно о восьми пострадавших, среди них есть ребенок. На местах ударов работали подразделения ГСЧС.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Удары по Изюму

Вчера вечером и сегодня утром российская авиация нанесла четыре удара управляемыми авиабомбами по жилому сектору Изюма. В результате атак пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Обстріл Ізюма на Харківщині
Последствия удара по Изюму. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Поврежденные дома

Из-за ударов в городе возникли четыре очага пожаров. Огонь охватил поврежденные объекты после российской атаки.

Авіаудар по Ізюму
Пожар в Изюме после удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Повреждения получили двухэтажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки. Также уничтожен автомобиль.

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Обстріл Ізюма на Харківщині
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Работали спасатели

На местах ударов работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель общины. Спасатели ликвидировали последствия российских ударов.

Авіаудар по Ізюму
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Обстрелы за последние сутки

Отметим, что за последние сутки под вражеским огнем оказались Харьков и еще восемь населенных пунктов области. Российские войска применили против Харьковской области семь КАБ, один БПЛА типа "Молния" и 10 FPV-дронов. Кроме того, область атаковали 117 беспилотниками, тип которых в настоящее время устанавливается.

Как сообщали Новини.LIVE, российские беспилотники ночью 21 сентября атаковали Лозовую в Харьковской области. В результате ударов повреждены жилые дома и железнодорожная инфраструктура, вспыхнули пожары. Спасатели спасли женщину и извлекли из-под завалов тело погибшего человека. Утром под ударом оказалась Лозовская община, где погибла женщина.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска два дня подряд атаковали Балаклею в Харьковской области. В результате нового ракетного удара, нанесённого оккупантами днём 19 сентября, пострадали 14-летний ребёнок и 19-летний молодой человек. В городе повреждены частные дома, магазины и административное здание гражданского предприятия.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова Изюм фоторепортаж
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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