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Головна Харків РФ атакувала авіабомбами Ізюм на Харківщині: фото наслідків

РФ атакувала авіабомбами Ізюм на Харківщині: фото наслідків

Ua ru
23 вересня 2026 12:04
Репортаж
Удари КАБами по Ізюму 23 вересня: постраждали 8 людей
Пожежа на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російські війська знову атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Було чотири удари по житловому сектору. Через обстріл спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та господарчі споруди. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них є дитина. На місцях ударів працювали підрозділи ДСНС.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Удари по Ізюму

Вчора ввечері та сьогодні вранці російська авіація завдала чотирьох ударів керованими авіабомбами по житловому сектору Ізюма. Унаслідок атак постраждали вісім людей, зокрема дитина.

Обстріл Ізюма на Харківщині
Наслідки удару по Ізюму. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Пошкоджені будинки

Через удари в місті виникли чотири осередки пожеж. Вогонь охопив пошкоджені об'єкти після російської атаки.

Авіаудар по Ізюму
Пожежа в Ізюмі після удару. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Зазнали руйнувань двоповерховий житловий будинок, приватні оселі та господарчі споруди. Також знищено автомобіль.

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Обстріл Ізюма на Харківщині
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Працювали рятувальники

На місцях ударів працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Рятувальники ліквідовували наслідки російських ударів.

Авіаудар по Ізюму
Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Обстріли за минулу добу

Зазначимо, за минулу добу під ворожим вогнем опинилися Харків і ще вісім населених пунктів області. Російські війська застосували проти Харківщини сім КАБів, один БпЛА типу "Молнія" та 10 FPV-дронів. Крім того, область атакували 117 безпілотниками, тип яких наразі встановлюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські безпілотники вночі, 21 вересня, атакували Лозову на Харківщині. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та залізнична інфраструктура, спалахнули пожежі. Рятувальники врятували жінку й дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Вранці під ударом опинилася Лозівська громада, де загинула жінка.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська два дні поспіль атакували Балаклію на Харківщині. Внаслідок нового ракетного удару, який окупанти завдали вдень 19 вересня, постраждали 14-річна дитина та 19-річний хлопець. У місті пошкоджені приватні будинки, магазини та адміністративна будівля цивільного підприємства.

Харківська область обстріли Новини Харкова Ізюм фоторепортаж
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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