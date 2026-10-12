Атака России на газодобывающий объект в Харьковской области

Пожар после нападения. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские войска ночью атаковали газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области. В результате удара реактивного беспилотника на объекте возник пожар и было повреждено важное оборудование. Работники предприятия во время обстрела находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В настоящее время специалисты устраняют последствия атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Нафтогаз».

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Повреждения на объекте

Под удар попала газодобывающая инфраструктура Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Российский реактивный дрон вызвал пожар и повредил критически важное оборудование предприятия. Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко сообщил, что работники устраняют последствия попадания.

"В результате атаки было повреждено критически важное оборудование. Наши сотрудники делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия попадания и не допустить рисков для стабильной работы энергосистемы", — отметил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Ликвидация последствий

В настоящее время специалисты Группы "Нафтогаз" работают на объекте, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию и восстановить поврежденное оборудование. Информации о пострадавших в результате атаки нет.

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Удары по Харьковской области

В Песочине в Харьковской области в результате ракетного удара вблизи жилого дома погибли три человека, еще 28 получили ранения. На месте удара выбиты сотни окон. К ликвидации последствий атаки привлечены профильные службы и волонтеры.

В Харькове российские войска нанесли удар по жилой застройке Киевского района. Там пострадали 22 человека, среди них двое детей. Повреждены два многоэтажных дома, спортивный комплекс, забор, окна частного дома и гражданское предприятие. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, госпитализация пока никому не потребовалась.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова прогремела серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадания. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом прекращении огня между Украиной и Россией.

Также Новини.LIVE писали, что 10 октября российские войска нанесли удар по поликлинике в Слободском районе Харькова. В момент атаки медучреждение работало и принимало пациентов. По последним данным, ранения получили пять человек, среди которых сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Здание подверглось серьезным разрушениям.