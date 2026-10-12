Атака Росії на газовидобувний об’єкт на Харківщині

Пожежа після атаки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські війська вночі атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині. Унаслідок удару реактивного безпілотника на об’єкті виникла пожежа та було пошкоджено важливе обладнання. Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Наразі фахівці ліквідовують наслідки атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Нафтогаз".

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Пошкодження на об’єкті

Під удар потрапила газовидобувна інфраструктура Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Російський реактивний дрон спричинив пожежу та пошкодив критичне обладнання підприємства. Виконувач обов’язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко повідомив, що працівники усувають наслідки влучання.

"Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми", — зазначив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Ліквідація наслідків

Наразі фахівці Групи "Нафтогаз" працюють на об’єкті, щоб ліквідувати аварійну ситуацію та відновити пошкоджене обладнання. Інформації про постраждалих унаслідок атаки немає.

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У Пісочині на Харківщині внаслідок ракетного удару поблизу житлового будинку загинули троє людей, ще 28 дістали поранення. На місці удару вибито сотні вікон. До ліквідації наслідків атаки залучені профільні служби та волонтери.

У Харкові російські війська вдарили по житловій забудові Київського району. Там постраждали 22 людини, серед них двоє дітей. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, спортивний комплекс, паркан, вікна приватного будинку та цивільне підприємство. Усім постраждалим надають медичну допомогу, госпіталізація наразі нікому не знадобилася.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.

Також Новини.LIVE писали, що 10 жовтня, російські війська вдарили по поліклініці у Слобідському районі Харкова. У момент атаки медзаклад працював і приймав пацієнтів. За останніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед яких працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будівля зазнала серйозних руйнувань.