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Главная Харьков РФ атаковала Харьков и 19 населенных пунктов: есть погибшая

РФ атаковала Харьков и 19 населенных пунктов: есть погибшая

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 09:54
РФ атаковала Харьков и 19 населенных пунктов: есть погибшая
Уничтоженное домовладение. Фото: Харьковская областная военная администрация

Российские войска за прошедшие сутки, 5 и 6 июня, атаковали Харьков и почти два десятка населенных пунктов области. В результате обстрелов погибла 43-летняя женщина. Еще шесть человек получили ранения, а удары повредили жилые дома, учебное заведение, заправки и объекты инфраструктуры.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Зруйнований приватний будинок на Харківщині
Последствия атаки дронами РФ. Фото: Харьковская областная военная администрация

Удары по Харькову

По информации Олега Синегубова, в Харькове под удар попали Основянский, Немышлянский и Новобаварский районы. В результате атаки пострадала 52-летняя женщина. В городе повреждены пять частных домов, учебное заведение и автомобиль.

Обстрел Богодуховской громады

Наиболее трагические последствия в селе Паляничники Богодуховской громады. В результате российского удара погибла 43-летняя женщина. Также ранения получили трое мужчин в возрасте 24, 33 и 47 лет. Еще один мужчина, 39 лет, пострадал в самом Богодухове. В поселке Эсхар ранения получила 74-летняя местная жительница.

Какие повреждения в результате ударов

В разных районах Харьковщины повреждения получили жилые дома, автомобили, электросети и объекты гражданской инфраструктуры. В Дергачах пострадал многоквартирный дом. В Волоховом Яру Изюмского района российский удар повредил автозаправочную станцию и грузовик. Еще одна АЗС повреждена в Старом Салтове.

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Последствия атаки на поселок. Фото: Харьковская областная военная администрация

Не обошли атаки и транспортную инфраструктуру. В селе Губаревка Богодуховского района зафиксировано повреждение железнодорожных объектов, а в Купянском районе под удар попал автомобиль почтовой службы.

Ранее Новини.LIVE писали, что 4 июня российская армия атаковала Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Немышлянском и Слободском районах города, а в Салтовском районе упали обломки одного из дронов. По словам городского головы Игоря Терехова, один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом.

Также Новини.LIVE сообщали, что в районе Волчанска российские войска попытались наладить переправу через реку Волчья, чтобы улучшить сообщение для своей техники и подразделений. Для этого оккупанты привлекли специальный мостоукладчик. Однако реализовать замысел не удалось.

обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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