РФ атакувала Харків і 19 населених пунктів області: є загибла

Знищене домоволодіння. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Російські війська протягом минулої доби, 5 та 6 червня, атакували Харків і майже два десятки населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинула 43-річна жінка. Ще шестеро людей дістали поранення, а удари пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, заправки та об'єкти інфраструктури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Наслідки атаки дронами РФ. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Удари по Харкову

За інформацією Олега Синєгубова, у Харкові під удар потрапили Основ'янський, Немишлянський і Новобаварський райони. Внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. У місті пошкоджено п'ять приватних будинків, навчальний заклад та автомобіль.

Обстріл Богодухівської громади

Найбільш трагічні наслідки у селі Паляничники Богодухівської громади. Внаслідок російського удару загинула 43-річна жінка. Також поранення дістали троє чоловіків віком 24, 33 та 47 років. Ще один чоловік, 39 років, постраждав у самому Богодухові. У селищі Есхар поранення отримала 74-річна місцева мешканка.

Які пошкодження унаслідок ударів

У різних районах Харківщини пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, електромережі та об'єкти цивільної інфраструктури. У Дергачах постраждав багатоквартирний будинок. У Волоховому Яру Ізюмського району російський удар пошкодив автозаправну станцію та вантажівку. Ще одну АЗС пошкоджено у Старому Салтові.

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Наслідки атаки на селище. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Не оминули атаки й транспортну інфраструктуру. У селі Губарівка Богодухівського району зафіксовано пошкодження залізничних об'єктів, а в Куп'янському районі під удар потрапив автомобіль поштової служби.

Раніше Новини.LIVE писали, що 4 червня російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському та Слобідському районах міста, а у Салтівському районі впали уламки одного з дронів. За словами міського голови Ігоря Терехова, один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у районі Вовчанська російські війська спробували налагодити переправу через річку Вовча, щоб покращити сполучення для своєї техніки та підрозділів. Для цього окупанти залучили спеціальний мостоукладач. Однак реалізувати задум не вдалося.