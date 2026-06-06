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Головна Харків РФ атакувала Харків і 19 населених пунктів області: є загибла

РФ атакувала Харків і 19 населених пунктів області: є загибла

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 09:54
РФ атакувала Харків і 19 населених пунктів області: є загибла
Знищене домоволодіння. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Російські війська протягом минулої доби, 5 та 6 червня, атакували Харків і майже два десятки населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинула 43-річна жінка. Ще шестеро людей дістали поранення, а удари пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, заправки та об'єкти інфраструктури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Зруйнований приватний будинок на Харківщині
Наслідки атаки дронами РФ. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Удари по Харкову

За інформацією Олега Синєгубова, у Харкові під удар потрапили Основ'янський, Немишлянський і Новобаварський райони. Внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. У місті пошкоджено п'ять приватних будинків, навчальний заклад та автомобіль.

Обстріл Богодухівської громади

Найбільш трагічні наслідки у селі Паляничники Богодухівської громади. Внаслідок російського удару загинула 43-річна жінка. Також поранення дістали троє чоловіків віком 24, 33 та 47 років. Ще один чоловік, 39 років, постраждав у самому Богодухові. У селищі Есхар поранення отримала 74-річна місцева мешканка.

Які пошкодження унаслідок ударів

У різних районах Харківщини пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, електромережі та об'єкти цивільної інфраструктури. У Дергачах постраждав багатоквартирний будинок. У Волоховому Яру Ізюмського району російський удар пошкодив автозаправну станцію та вантажівку. Ще одну АЗС пошкоджено у Старому Салтові.

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Розкидані уламки даху
Наслідки атаки на селище. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Не оминули атаки й транспортну інфраструктуру. У селі Губарівка Богодухівського району зафіксовано пошкодження залізничних об'єктів, а в Куп'янському районі під удар потрапив автомобіль поштової служби.

Раніше Новини.LIVE писали, що 4 червня російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському та Слобідському районах міста, а у Салтівському районі впали уламки одного з дронів. За словами міського голови Ігоря Терехова, один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у районі Вовчанська російські війська спробували налагодити переправу через річку Вовча, щоб покращити сполучення для своєї техніки та підрозділів. Для цього окупанти залучили спеціальний мостоукладач. Однак реалізувати задум не вдалося.

обстріли Новини Харкова Олег Синєгубов атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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