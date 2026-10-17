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Главная Харьков РФ атаковала Харьков и область: двое погибших и 42 пострадавших

РФ атаковала Харьков и область: двое погибших и 42 пострадавших

Ua ru
17 октября 2026 10:23
Удары по Харькову и области 16 октября: погибшие и разрушения Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области
Спасатели работают на месте нападения россиян в Харькове. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Российские войска за последние сутки атаковали Харьков и десять населенных пунктов области. Захватчики обстреливали город ракетами и беспилотниками, под ударами оказались пять районов. В результате обстрелов погибли два человека, десятки получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию. Среди пострадавших — трое детей. Повреждены жилые дома, магазины, склады и автомобили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и ГСЧС.

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Последствия ударов по Харькову

По информации Олега Синегубова, в течение суток российские войска атаковали Основянский, Индустриальный, Шевченковский, Новобаварский и Немишлянский районы Харькова. Погибли 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. В городе пострадал 41 человек, среди них трое детей — 13-летняя девочка и мальчики в возрасте 12 и 13 лет. По данным полиции, люди получили телесные повреждения или испытали острую стрессовую реакцию. В Харькове повреждены четыре многоквартирных дома, десять автомобилей, офисное здание, общежитие, три складских помещения и магазин.

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Поврежденный дом в Харькове. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Вечером 16 октября россияне нанесли по городу ракетные удары. По данным ГСЧС, одна из ракет попала в складское здание в Немишлянском районе. Там возник пожар площадью 100 квадратных метров. Также повреждены соседние многоэтажки и другие объекты. Всего после вечерней атаки спасатели ликвидировали четыре очага пожаров. ГСЧС сообщила о 15 пострадавших в результате этой атаки, среди которых трое детей.

Обстрелы Богодуховского района

В поселке Золочев российский дрон повредил двухэтажный многоквартирный дом, магазин и автомобиль. В зданиях частично выбило стекла. В селе Одноробовка Золочевской общины беспилотник атаковал частный дом. Пострадала 84-летняя женщина, которой медики оказали помощь на месте. Также поврежден жилой дом.

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Разрушения в других районах

В Изюмском районе российские беспилотники атаковали села Новая Гусаровка и Васильевка Первая. В Васильевке Первой повреждены два частных дома и автомобиль. В Новой Гусаровке — жилой дом, два хозяйственных постройки и гараж. В селе Андреевка этого же района повреждена хозяйственная постройка. В Купянском районе в селе Гнилица Первая повреждено здание учебного заведения. Также под обстрел попал жилой дом в селе Рогозянка. В Харьковском районе российские удары повредили жилые дома в Дергачах.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Харьков утром 16 октября. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали харьковскую ТЭЦ-5. В тот же день под ударом оказался продовольственный магазин в пригороде Харькова. В результате атаки погибли три человека, ещё девять получили ранения, среди них двое детей. Пожар охватил магазин и автомобили на площади 300 квадратных метров.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака погибшие разрушения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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