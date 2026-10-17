Рятувальники працюють на місці атаки росіян у Харкові. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Російські війська протягом минулої доби атакували Харків та десять населених пунктів області. Загарбники били по місту ракетами й безпілотниками, під ударами опинилися п'ять районів. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, десятки отримали поранення або зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих є троє дітей. Пошкоджені житлові будинки, магазини, склади та автомобілі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області та ДСНС.

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Наслідки ударів по Харкову

За інформацією Олега Синєгубова, протягом доби російські війська атакували Основ'янський, Індустріальний, Шевченківський, Новобаварський та Немишлянський райони Харкова. Загинули 71-річна жінка та 58-річний чоловік. У місті постраждала 41 людина, серед них троє дітей — 13-річна дівчинка та хлопчики віком 12 і 13 років. За даними поліції, люди отримали тілесні ушкодження або зазнали гострої реакції на стрес. У Харкові пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, десять автомобілів, офісну будівлю, гуртожиток, три складські приміщення та магазин.

Пошкоджений будинок у Харкові. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Увечері 16 жовтня росіяни завдали по місту ракетних ударів. За даними ДСНС, одна з ракет влучила у складську будівлю в Немишлянському районі. Там виникла пожежа площею 100 квадратних метрів. Також пошкоджено сусідні багатоповерхівки та інші об'єкти. Загалом після вечірньої атаки рятувальники ліквідували чотири осередки пожеж. ДСНС повідомила про 15 постраждалих унаслідок цієї атаки, серед яких троє дітей.

Обстріли Богодухівського району

У селищі Золочів російський дрон пошкодив двоповерховий багатоквартирний будинок, магазин та автомобіль. У будівлях частково вибило шибки. У селі Одноробівка Золочівської громади безпілотник атакував приватне домоволодіння. Постраждала 84-річна жінка, якій медики надали допомогу на місці. Також пошкоджено житловий будинок.

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Руйнування в інших районах

В Ізюмському районі російські безпілотники атакували села Нова Гусарівка та Василівка Перша. У Василівці Першій пошкоджено два приватні будинки й автомобіль. У Новій Гусарівці — житловий будинок, дві господарчі споруди та гараж. У селі Андріївка цього ж району пошкоджено господарчу споруду. У Куп'янському районі в селі Гнилиця Перша пошкоджено будівлю навчального закладу. Також під обстріл потрапив житловий будинок у селі Рогозянка. У Харківському районі російські удари пошкодили житлові будинки в Дергачах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська атакували Харків вранці 16 жовтня. Під ударом опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що російські війська атакували харківську ТЕЦ-5. Того ж дня під ударом опинився продовольчий магазин у передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще дев'ятеро дістали поранення, серед них двоє дітей. Пожежа охопила магазин та автомобілі на площі 300 квадратних метрів.