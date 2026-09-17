Нападение на Харьков: реактивный дрон поразил торговый центр

Спасатели тушат пожар в торговом центре. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Российские войска атакуют Харьков и область, под ударом вновь оказалась гражданская инфраструктура. В Слободском районе Харькова зафиксировали попадание реактивного дрона. За прошедшие сутки обстрелам подверглись 10 населенных пунктов области. Имеются повреждения жилых домов, предприятий и других гражданских объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Харькову

Около 08:58 17 сентября в Слободском районе Харькова зафиксировали попадание реактивного вражеского дрона по инфраструктурному объекту. В 09:45 стало известно о еще одном попадании в Основянском районе. Предварительно, российский дрон нанес удар по торговому центру. Информацию о пострадавших и последствиях атаки в настоящее время уточняют. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

За прошедшие сутки российские войска также атаковали беспилотниками Киевский и Шевченковский районы Харькова.

Удары по Золочеву

Вечером 16 сентября и ночью 17 сентября российские войска атаковали Золочев с помощью FPV-дронов. Люди не пострадали, однако в поселке зафиксированы повреждения инфраструктуры, жилых домов и автомобилей, в том числе машин скорой помощи.

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Удары за последние сутки

За последние сутки под ударами оказались 10 населенных пунктов Харьковской области. Медики оказали помощь 62-летнему мужчине, который 14 сентября пострадал в результате обстрела в Циркунах.

Чем атаковали

Россияне применили одну ракету, три КАБы, два БПЛА "Герань-2", два "Молнии" и пять FPV-дронов.

Последствия обстрелов

В Богодуховском районе в Золочеве повреждены СТО, частный и многоквартирный дома, а также автомобиль. В Краснокутске пострадали два дома и автомобиль. Еще два частных дома получили повреждения в Основинцах и Мироновке. В Болибоках Харьковского района пострадали хозяйственная постройка и грузовик. В Кириловке Чугуевского района пострадала агрофирма. В Берестине разрушениям подверглись три частных дома, административное здание и складское помещение.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 281 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 60 150 человек.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки произошло 278 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 17 атак. Российские войска пытались продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Терновой, Рубежного, Малой Волчьей и Радьковки, а также в районе Лимана, Вильчи и Старицы. На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Кившаревки.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 15 сентября российские войска нанесли массированный удар КАБами по Изюму. По предварительным данным, в результате атаки поврежден многоквартирный дом. На данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте удара работают все экстренные службы.

Также Новини.LIVE сообщали, что перед рассветом 17 сентября вражеский БПЛА нанёс серьёзные повреждения зданию вокзала Берестина в Харьковской области. На момент атаки пассажиры и работники вокзала находились в укрытии. Сейчас специалисты обследуют железнодорожную инфраструктуру. При этом поезда до Берестина не отменяются.