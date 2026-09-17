Атака на Харків: реактивний дрон влучив у торговельний центр

Рятувальники гасять пожежу в ТЦ. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Російські війська атакують Харків і область, під ударом знову опинилася цивільна інфраструктура. У Слобідському районі Харкова зафіксували влучання реактивного дрона. За минулу добу обстрілів зазнали 10 населених пунктів області. Є пошкодження житлових будинків, підприємств та інших цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Харкову

Близько 08:58, 17 вересня у Слобідському районі Харкова зафіксували влучання реактивного ворожого дрона по інфраструктурному об’єкту. О 09:45 стало відомо про ще одне влучання в Основ’янському районі. Попередньо, російський дрон вдарив по торговельному центру. Інформацію про постраждалих та наслідки атаки наразі уточнюють. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

За минулу добу російські війська також атакували безпілотниками Київський та Шевченківський райони Харкова.

Удари по Золочеву

Увечері 16 вересня та вночі 17 вересня російські війська атакували Золочів FPV-дронами. Люди не постраждали, однак у селищі зафіксували пошкодження інфраструктури, житлових будинків та автомобілів, зокрема швидкої допомоги.

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Удари за минулу добу

За минулу добу під ударами опинилися 10 населених пунктів Харківщини. Медики надали допомогу 62-річному чоловіку, який 14 вересня постраждав через обстріл у Циркунах.

Чим атакували

Росіяни застосували одну ракету, три КАБи, два БпЛА "Герань-2", два "Молнії" та п’ять FPV-дронів.

Наслідки обстрілів

У Богодухівському районі в Золочеві пошкоджені СТО, приватний та багатоквартирний будинки й автомобіль. У Краснокутську постраждали два будинки та автомобіль. Ще два приватні будинки зазнали ушкоджень в Основинцях і Миронівці. У Болибоках Харківського району постраждали господарська споруда та вантажівка. В Кирилівці Чугуївського району постраждала агрофірма. У Берестині руйнувань зазнали три приватні будинки, адмінбудівля та складське приміщення.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 281 людину. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 60 150 людей.

Ситуація на фронті

На фронті за добу відбулося 278 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 17 атак. Російські війська намагалися просунутися в бік Козачої Лопані, Тернової, Рубіжного, Малої Вовчої та Радьківки, а також біля Лимана, Вільчі та Стариці. На Куп’янському напрямку окупанти один раз атакували в районі Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 15 вересня, російські війська завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Також Новини.LIVE писали, що перед світанком, 17 вересня, ворожий БпЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин на Харківщині. На момент атаки пасажири та працівники вокзалу перебували в укритті. Наразі фахівці обстежують залізничну інфраструктуру. Водночас поїзди до Берестина не скасовують.