Харьков под ударом КАБ: погибший, раненые и дети

Последствия удара КАБ по Харькову. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

Российские войска, днем, 7 июля, нанесли авиаудар по Харькову с помощью управляемых авиабомб. Под удар попал Шевченковский район города. В результате атаки один человек погиб, ещё более 10 обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Удар по Харькову

По данным мэра Игоря Терехова, по Харькову ударили три управляемые авиабомбы. Взрывы в городе прогремели около 14:32. За несколько минут до этого Воздушные силы Украины предупредили о запусках управляемых авиабомб в направлении Харькова.

Жертвы атаки

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что после удара медицинская помощь понадобилась 16 людям. Из них 11 получили ранения, еще пятеро испытали острую стрессовую реакцию. Также известно о гибели одного человека.

Среди пострадавших — трое детей из одной семьи: 9-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 и 4 лет. У всех троих диагностировали острую стрессовую реакцию. После авиаудара четверо пострадавших были госпитализированы. По информации главы ОВА, двое из них находятся в тяжелом состоянии, врачи оказывают им необходимую помощь.

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Утренний удар

Утром 7 июля российские войска также атаковали Шевченковский район Харькова FPV-дроном на оптоволокне. По данным Харьковской областной прокуратуры, около 7:25 беспилотник поразил территорию автозаправочной станции.

В результате удара 53-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Медики оказали ей помощь на месте. Также повреждена топливораздаточная колонка. По данному факту правоохранители открыли досудебное расследование по статье о военном преступлении.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 20-летний парень получил тяжкие минно-взрывные травмы после попытки разобрать неизвестный предмет. Он нашел его в поле и привёз домой. Полиция проводит проверку и в очередной раз призывает не прикасаться к подозрительным находкам, ведь это может стоить жизни.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 6 июля продолжили атаки на один из объектов газодобычи группы "Нафтогаз" в Харьковской области после ночного комбинированного удара по Украине. На объекте вспыхнул пожар, в результате атаки пострадал работник предприятия — ему оказали домедицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.