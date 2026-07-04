РФ атаковала Харьков реактивными дронами: горело предприятие

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Российские войска днем 4 июля анесли несколько ударов по Харькову с помощью беспилотников. Один из реактивных "Шахедов" попал в район торгового центра в Слободском районе, что привело к пожару на территории гражданского предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Игоря Терехова и ГСЧС.

Сообщения Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Обстрел Харькова: последствия

Сначала мэр сообщил об ударе вражеского дрона возле автозаправочной станции в Салтовском районе. По его словам, обошлось без пострадавших и пожара. Впоследствии российский беспилотник атаковал Киевский район. По предварительным данным, в результате этого удара пострадала женщина.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Самый мощный удар пришелся на Слободской район. Реактивный беспилотник типа "Шахед" попал вблизи торгового центра, после чего возник пожар.

По информации Терехова, удар пришелся по территории гражданского предприятия. В результате атаки было уничтожено не менее 13 грузовых автомобилей.

Спасатель тушит грузовики. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Пожар после попадания

В ГСЧС уточнили, что после попадания загорелись шесть грузовиков и четыре прицепа, а площадь пожара достигла 200 квадратных метров. По предварительным данным спасателей, женщина и ребенок испытали острую стрессовую реакцию. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Также спасатели не допустили распространения огня и спасли 10 единиц техники и семь полуприцепов.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки российские войска массированно атаковали Харьков и населенные пункты области управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате обстрелов пострадали восемь человек, среди которых 15-летний подросток.

Также Новини.LIVE сообщали, что в больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения во время российской атаки на Лозовую в Харьковской области в ночь на 3 июля. Медики более суток боролись за ее жизнь, однако спасти ребёнка не удалось.

Кроме того, Новини.LIVE сообщает, что российские войска продолжают целенаправленно атаковать автозаправочные станции в Харькове. Только за последние две-три недели в городе повреждено уже шесть АЗС, однако, несмотря на это, дефицита топлива пока нет.