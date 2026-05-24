РФ атаковала Харьковщину дронами и ракетами: есть погибшие
За прошедшие сутки, 23 мая, россияне атаковали 20 населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты били по региону дронами различных типов, ракетами и авиабомбами. В результате обстрелов погибли три человека, еще десять жителей пострадали.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Удар по Балаклее
Согласно его данным, самым серьезным разрушениям подверглась Балаклея. Накануне российские войска атаковали город беспилотниками и ракетами. Пострадали девять человек. Четыре женщины в возрасте 23, 36, 48 и 55 лет получили ранения, еще у пяти человек медики зафиксировали острую реакцию на стресс.
В городе повреждены многоквартирные дома, спортивное заведение, музей, учебное заведение, кафе, почта, гостиница, религиозное учреждение, электросети и по меньшей мере восемь автомобилей.
Обстрел Харьковщины: последствия
Кроме этого, в селе Охримовка Волчанской громады российский беспилотник попал в трактор, в котором находились двое мужчин. В результате атаки погибли 54-летний и 59-летний местные жители.
Еще один человек погиб в Казачьей Лопани Дергачевской громады. Там оккупанты дроном атаковали гражданский автомобиль на дороге: погибла 86-летняя женщина, а 64-летний мужчина получил ранения.
Также россияне атаковали еще один автомобиль в поселке Слатино, повредив машину экстренной медицинской помощи. Кроме того, в поселке и в Прудянке повреждены частные дома.
Российские захватчики также осуществили обстрел села Вировка Чугуевского района. Беспилотник РФ попал в жилой дом. Погибли 78-летняя женщина и ее 47-летний племянник. В самом Чугуеве российский удар пришелся по складскому помещению — после попадания возник пожар. В поселке Белый Колодец поврежден жилой дом.
Разрушения есть и в Богодуховском и Купянском районах. В селах Сенное, Уютное, Воскресеновка, Братеница и Золочев повреждены жилые дома, автомобили, ангары фермерских хозяйств и складские помещения. В Купянском районе повреждены частные дома и автомобили в селах Боровское и Гогино.
Ситуация на Харьковщине
Новини.LIVE сообщали, что 22 мая российские войска атаковали Харьков и по меньшей мере 17 населенных пунктов области. Целью ударов были жилые дома, гражданские автомобили, кафе и административные здания.
Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты начали бить дронами и по машинам, которые движутся по кольцевой дороге, поэтому ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липкивского перекрестка.
Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения из 12 населенных пунктов из-за ухудшения ситуации с безопасностью и постоянной угрозы российских обстрелов. Семьи с детьми, которые не хотят сами выезжать, эвакуируют принудительно. Так, 22 мая полицейские вывезли из Золочевской общины 12 человек, среди которых шестеро детей.