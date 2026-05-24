РФ атаковала Харьковщину дронами и ракетами: есть погибшие

Пожар в здании после попадания дрона. Фото: Харьковская областная военная администрация

За прошедшие сутки, 23 мая, россияне атаковали 20 населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты били по региону дронами различных типов, ракетами и авиабомбами. В результате обстрелов погибли три человека, еще десять жителей пострадали.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Разрушенное религиозное сооружение. Фото: Харьковская областная военная администрация

Удар по Балаклее

Согласно его данным, самым серьезным разрушениям подверглась Балаклея. Накануне российские войска атаковали город беспилотниками и ракетами. Пострадали девять человек. Четыре женщины в возрасте 23, 36, 48 и 55 лет получили ранения, еще у пяти человек медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

Поврежденный дом в Балаклее. Фото: Харьковская областная военная администрация

В городе повреждены многоквартирные дома, спортивное заведение, музей, учебное заведение, кафе, почта, гостиница, религиозное учреждение, электросети и по меньшей мере восемь автомобилей.

Разрушенное учебное заведение. Фото: Харьковская областная военная администрация

Обстрел Харьковщины: последствия

Кроме этого, в селе Охримовка Волчанской громады российский беспилотник попал в трактор, в котором находились двое мужчин. В результате атаки погибли 54-летний и 59-летний местные жители.

Еще один человек погиб в Казачьей Лопани Дергачевской громады. Там оккупанты дроном атаковали гражданский автомобиль на дороге: погибла 86-летняя женщина, а 64-летний мужчина получил ранения.

Также россияне атаковали еще один автомобиль в поселке Слатино, повредив машину экстренной медицинской помощи. Кроме того, в поселке и в Прудянке повреждены частные дома.

Машина, в которую попал дрон. Фото: Харьковская областная военная администрация

Российские захватчики также осуществили обстрел села Вировка Чугуевского района. Беспилотник РФ попал в жилой дом. Погибли 78-летняя женщина и ее 47-летний племянник. В самом Чугуеве российский удар пришелся по складскому помещению — после попадания возник пожар. В поселке Белый Колодец поврежден жилой дом.

Разрушения есть и в Богодуховском и Купянском районах. В селах Сенное, Уютное, Воскресеновка, Братеница и Золочев повреждены жилые дома, автомобили, ангары фермерских хозяйств и складские помещения. В Купянском районе повреждены частные дома и автомобили в селах Боровское и Гогино.

Ситуация на Харьковщине

Новини.LIVE сообщали, что 22 мая российские войска атаковали Харьков и по меньшей мере 17 населенных пунктов области. Целью ударов были жилые дома, гражданские автомобили, кафе и административные здания.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты начали бить дронами и по машинам, которые движутся по кольцевой дороге, поэтому ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липкивского перекрестка.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения из 12 населенных пунктов из-за ухудшения ситуации с безопасностью и постоянной угрозы российских обстрелов. Семьи с детьми, которые не хотят сами выезжать, эвакуируют принудительно. Так, 22 мая полицейские вывезли из Золочевской общины 12 человек, среди которых шестеро детей.