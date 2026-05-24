РФ масовано атакувала Харківщину дронами та ракетами: є загиблі

Пожежа в будівлі після влучання дрона. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Протягом минулої доби, 23 травня, росіяни атакували 20 населених пунктів Харківської області. Окупанти били по регіону дронами різних типів, ракетами та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще десятеро мешканців постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зруйнована релігійна споруда. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Удар по Балаклії

Згідно з його даними, найсерйозніших руйнувань зазнала Балаклія. Напередодні російські війська атакували місто безпілотниками та ракетами. Постраждали дев’ятеро людей. Чотири жінки віком 23, 36, 48 та 55 років отримали поранення, ще у п’ятьох людей медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Пошкоджений будинок у Балаклії. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, спортивний заклад, музей, навчальний заклад, кафе, пошта, готель, релігійна установа, електромережі та щонайменше вісім автомобілів.

Зруйнований навчальний заклад. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Обстріл Харківщини: наслідки

Окрім цього, у селі Охримівка Вовчанської громади російський безпілотник влучив у трактор, у якому перебували двоє чоловіків. Внаслідок атаки загинули 54-річний та 59-річний місцеві жителі.

Ще одна людина загинула у Козачій Лопані Дергачівської громади. Там окупанти дроном атакували цивільний автомобіль на дорозі: загинула 86-річна жінка, а 64-річний чоловік отримав поранення.

Також росіяни атакували ще один автомобіль у селищі Слатине, пошкодивши машину екстреної медичної допомоги. Крім того, у селищі та в Прудянці пошкоджені приватні будинки.

Автівка, у яку влучив дрон. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Російські загарбники також здійснили обстріл села Вірівка Чугуївського району. Безпілотник РФ влучив у житловий будинок. Загинули 78-річна жінка та її 47-річний племінник. У самому Чугуєві російський удар прийшовся по складському приміщенню — після влучання виникла пожежа. У селищі Білий Колодязь пошкоджено житловий будинок.

Руйнування є і у Богодухівському та Куп’янському районах. У селах Сінне, Затишне, Воскресенівка, Братениця та Золочів пошкоджені житлові будинки, автомобілі, ангари фермерських господарств і складські приміщення. У Куп’янському районі пошкоджено приватні будинки та автомобілі у селах Борівське та Гогине.

Ситуація на Харківщині

Новини.LIVE повідомляли, що 22 травня російські війська атакували Харків та щонайменше 17 населених пунктів області. Ціллю ударів були житлові будинки, цивільні автомобілі, кафе та адміністративні будівлі.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти почали бити дронами і по автівках, які рухаються кільцевою дорогою, через це її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення з 12 населених пунктів через погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів. Родин із дітьми, які не хочуть самі виїжджати, евакуюють примусово. Так, 22 травня поліцейські вивезли із Золочівської громади 12 людей, серед яких шестеро дітей.