Дом после атаки. Фото: Харьковская ОВА

За последние сутки российские войска атаковали Харьков и десять населенных пунктов области. Повреждены жилые дома, магазины, автомобили и электросети. Есть раненые, в том числе маленький ребенок. Кроме того, медики оказали помощь пострадавшим в предыдущие дни. На фронте украинские военные отразили шесть атак на Южно-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Реклама

Последствия обстрелов

В Харькове повреждены многоквартирный и десять частных домов, девять автомобилей, магазин и электросети. В Богодуховском районе повреждены многоквартирный и два частных дома, хозяйственные постройки. В поселке Золочев также погибла домашняя птица. В Купянском районе разрушения зафиксировали в нескольких населенных пунктах. В поселке Шевченково пострадали два многоквартирных дома, два магазина, почтовое отделение, два автомобиля и гараж.

В селе Просянка повреждены два хозяйственных сооружения, а в селе Зорянское — два частных дома. В Харьковском районе — автомобиль в селе Болибоки. В Чугуевском районе под удар попали ангар в селе Лебяже и автомобиль в Старом Салтове.

Кто пострадал

За сутки в результате обстрелов пострадали восемь человек. В Харькове ранения получили женщины в возрасте 70 и 77 лет, мужчины 54 и 44 лет, а также мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев. Еще две женщины, 46 и 80 лет, получили острую стрессовую реакцию. В поселке Шевченково ранен 22-летний мужчина.

Читайте также:

Кроме того, к медикам обратились семь человек, пострадавших во время ночной атаки на Изюм 9 ноября. Среди них — 11-летняя девочка и пятилетний мальчик, получившие ранения. Еще пятеро человек получили острую стрессовую реакцию: мальчики 8 и 12 лет, 17-летний юноша, 14-летняя девочка и 46-летняя женщина. Также медицинскую помощь оказали трём жителям Изюма, пострадавшим ещё 5 ноября. Это мужчины в возрасте 20 и 78 лет и 74-летняя женщина.

Чем атаковал враг

За прошедшие сутки российские войска применили против Харьковской области различные виды вооружения. Зафиксировано:

две ракеты;

два беспилотника типа "Молния";

13 FPV-дронов;

62 БПЛА, тип которых устанавливается.

Эвакуация из области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 172 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали уже 68 643 человека.

Ситуация на фронте

За сутки на фронте зафиксировали 156 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили шесть атак россиян. Противник пытался продвинуться в сторону Охримовки, Хрипунов и Малой Волчьей, а также атаковал в районах Старицы и Чугуновки. На Купянском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

Количество дронов за неделю

За прошедшую неделю российские войска нанесли удары по 49 населенным пунктам Харьковской области, в том числе по Харькову. В результате обстрелов пострадали 149 человек, среди них шестеро детей. Еще двое человек погибли.

Особую опасность представляет большое количество беспилотников, которые враг применяет для атак на регион. За неделю зафиксировали 510 дронов различных типов. В частности, россияне использовали:

436 БПЛА, тип которых устанавливается;

60 FPV-дронов;

девять беспилотников "Герань-2";

пять БПЛА "Молния".

Кроме того, по области было выпущено 13 ракет, применено 13 управляемых авиабомб (КАБ) и четыре раза наносились удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Как сообщали Новини.LIVE, 7 ноября россияне дважды атаковали Слободской район Харькова. После попаданий вспыхнул пожар в промышленном здании, загорелись автомобили. Оккупанты также повредили многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов. Последствия обстрела пока выясняются.

Также Новини.LIVE писали, что 4 ноября российский беспилотник поразил мусоровоз в Салтовском районе Харькова. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спецтехника получила повреждения.