Будинок після атаки. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби російські війська атакували Харків і десять населених пунктів області. Пошкоджені житлові будинки, магазини, автомобілі та електромережі. Поранень зазнали люди, серед них — маленька дитина. Також медики допомогли постраждалим у попередні дні. На фронті українські військові відбили шість атак на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Наслідки обстрілів

У Харкові пошкоджено багатоквартирний і десять приватних будинків, дев'ять автомобілів, магазин та електромережі. У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний і два приватні будинки, господарські споруди. У селищі Золочів також загинула свійська птиця. У Куп'янському районі руйнування зафіксували в кількох населених пунктах. У селищі Шевченкове постраждали два багатоквартирні будинки, два магазини, поштове відділення, два автомобілі та гараж.

У селі Просянка пошкоджено дві господарські споруди, а в селі Зорянське — два приватні будинки. У Харківському районі — автомобіль у селі Болибоки. У Чугуївському районі під удар потрапили ангар у селі Леб'яже та автомобіль у Старому Салтові.

Хто постраждав

За добу внаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей. У Харкові поранень зазнали жінки віком 70 і 77 років, чоловіки 54 і 44 років, а також хлопчик віком 1 рік і 11 місяців. Ще дві жінки, 46 та 80 років, отримали гостру реакцію на стрес. У селищі Шевченкове поранено 22-річного чоловіка.

Читайте також:

Крім того, до медиків звернулися семеро людей, які постраждали під час нічної атаки на Ізюм 9 листопада. Серед них — 11-річна дівчинка та п'ятирічний хлопчик, які зазнали поранень. Ще п'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес: хлопчики 8 і 12 років, 17-річний юнак, 14-річна дівчинка та 46-річна жінка. Також медичну допомогу надали трьом жителям Ізюма, які постраждали ще 5 листопада. Це чоловіки віком 20 і 78 років та 74-річна жінка.

Чим атакував ворог

Протягом минулої доби російські війська застосували проти Харківщини різні види озброєння. Зафіксовано:

дві ракети;

два безпілотники типу "Молнія";

13 FPV-дронів;

62 БпЛА, тип яких встановлюють.

Евакуація з області

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 172 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували вже 68 643 особи.

Ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті зафіксували 156 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили шість атак росіян. Противник намагався просунутися в бік Охрімівки, Хрипунів і Малої Вовчої, а також атакував у районах Стариці та Чугунівки. На Куп'янському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

Кількість дронів за тиждень

За минулий тиждень російські війська завдали ударів по 49 населених пунктах Харківської області, зокрема по Харкову. Унаслідок обстрілів постраждали 149 людей, серед них шестеро дітей. Ще двоє людей загинули.

Особливу небезпеку становить велика кількість безпілотників, які ворог застосовує для атак на регіон. За тиждень зафіксували 510 дронів різних типів. Зокрема, росіяни використали:

436 БпЛА, тип яких встановлюють;

60 FPV-дронів;

дев'ять безпілотників "Герань-2";

п'ять БпЛА "Молнія".

Крім того, по області випустили 13 ракет, застосували 13 керованих авіабомб (КАБ) та чотири рази били з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни, 7 листопада, двічі атакували Слобідський район Харкова. Після влучань спалахнула пожежа у промисловій будівлі, загорілися автомобілі. Окупанти також пошкодили багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів. Наслідки обстрілу наразі ще з'ясовують.

Також Новини.LIVE писали, що 4 листопада російський безпілотник влучив у сміттєвоз у Салтівському районі Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Спецтехніка зазнала пошкоджень.