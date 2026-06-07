РФ атаковала Харьковщину КАБами и дронами: есть погибший и раненые

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки, 6 и 7 июня, россияне атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области. В Дергачевской громаде погиб мужчина, еще пять человек получили ранения в разных районах Харьковщины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и ГСЧС Харьковщины.

Обстрелы Харьковщины

По данным Олега Синегубова, в Слатино Дергачевской громады жертвой российской атаки стал 51-летний мужчина. Еще пять человек пострадали в результате атак. В селе Русские Тишки Циркуновской громады ранения получили 64-летний мужчина и 61-летняя женщина. В селе Сподобовка Шевченковской общины пострадал 46-летний мужчина. В селе Бударки Волчанской громады ранения получил 57-летний местный житель. Также травмировалась 45-летняя женщина возле села Молодова Старосалтовской громады.

Попадание FPV-дронов

По данным ГСЧС, в Молодовой FPV-дрон попал в автомобиль. После удара транспортное средство загорелось на площади шесть квадратных метров. В Харькове российский беспилотник атаковал Салтовский район. Повреждено офисное здание и автомобиль.

В Дергачах вражеский дрон попал в автозаправочную станцию. В результате удара загорелись две наземные емкости с горючим.

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Еще одна атака произошла в поселке Золочев. FPV-дрон повредил три легковых автомобиля. По информации спасателей, один человек пострадал.

Автомобиль, который был поврежден в результате атаки. Фото: ХОВА

Последствия атаки по Харьковской области

В Богодуховском районе разрушениям подверглись жилые дома, магазин, административные здания и транспорт. В частности, повреждения зафиксировали в Золочеве, Богодухове, Сенном, Барановке, Корбиных Иванах и Одноробовке.

В Купянском районе повреждены частные и многоквартирные дома, а также гражданское предприятие. В Харьковском районе разрушениям подверглись жилой дом и скутер, а в Чугуевском районе — автомобиль.

Кроме того, в селе Ивановка Изюмского района после падения беспилотника загорелась хвойная подстилка на площади одного гектара.

Удары КАБами и дронами

По информации областной военной администрации, в течение суток российская армия применила по Харьковщине шесть управляемых авиабомб, пять беспилотников типа "Молния", десять FPV-дронов и еще 32 беспилотника других типов.

Ранее Новини.LIVE писали, что российские войска за прошедшие сутки, 5 и 6 июня, атаковали Харьков и почти два десятка населенных пунктов области. В результате обстрелов погибла 43-летняя женщина. Еще шесть человек получили ранения, а удары повредили жилые дома, учебное заведение, заправки и объекты инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что в конце мая оккупанты начали бить дронами по транспорту, который движется по кольцевой дороге, из-за этого ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. В начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидронових сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней, а после этого дорогу откроют, в том числе, для гражданских автомобилей.