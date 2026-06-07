РФ атакувала Харківщину КАБами і дронами: є загиблий та поранені

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби, 6 та 7 червня, росіяни атакували Харків і 17 населених пунктів області. У Дергачівській громаді загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення в різних районах Харківщини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та ДСНС Харківщини.

Обстріли Харківщини

За даними Олега Синєгубова, у Слатиному Дергачівської громади жертвою російської атаки став 51-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали внаслідок атак. У селі Руські Тишки Циркунівської громади поранення дістали 64-річний чоловік та 61-річна жінка. У селі Сподобівка Шевченківської громади постраждав 46-річний чоловік. У селі Бударки Вовчанської громади поранення отримав 57-річний місцевий житель. Також травмувалася 45-річна жінка біля села Молодова Старосалтівської громади.

Влучання FPV-дронів

За даними ДСНС, у Молодовій FPV-дрон влучив в автомобіль. Після удару транспортний засіб загорівся на площі шість квадратних метрів. У Харкові російський безпілотник атакував Салтівський район. Пошкоджено офісну будівлю та автомобіль.

У Дергачах ворожий дрон поцілив в автозаправну станцію. Внаслідок удару загорілися дві наземні ємності з пальним.

Читайте також:

Ще одна атака сталася в селищі Золочів. FPV-дрон пошкодив три легкові автомобілі. За інформацією рятувальників, одна людина постраждала.

Автомобіль, який був пошкоджений унаслідок атаки. Фото: ХОВА

Наслідки атаки по Харківщині

У Богодухівському районі руйнувань зазнали житлові будинки, магазин, адміністративні будівлі та транспорт. Зокрема, пошкодження зафіксували у Золочеві, Богодухові, Сінному, Баранівці, Корбиних Іванах та Одноробівці.

У Куп'янському районі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також цивільне підприємство. У Харківському районі руйнувань зазнали житловий будинок і скутер, а в Чугуївському районі — автомобіль.

Крім того, у селі Іванівка Ізюмського району після падіння безпілотника загорілася хвойна підстилка на площі одного гектара.

Удари КАБами та дронами

За інформацією обласної військової адміністрації, протягом доби російська армія застосувала по Харківщині шість керованих авіабомб, п'ять безпілотників типу "Молнія", десять FPV-дронів та ще 32 безпілотники інших типів.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська протягом минулої доби, 5 та 6 червня, атакували Харків і майже два десятки населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинула 43-річна жінка. Ще шестеро людей дістали поранення, а удари пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, заправки та об'єкти інфраструктури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці травня окупанти почали бити дронами по транспорту, який рухається кільцевою дорогою, через це її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя. На початку червня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що зараз трасу намагаються убезпечити за допомогою спеціальних антидронових сіток. Він повідомив, що на роботу піде до 10 днів, а після цього дорогу відкриють, у тому числі, для цивільних автомобілів.