Обстрелы Харьковской области: погибла женщина, ранен мальчик

Пожар на месте нападения. Фото: Харьковская ОВА

За сутки, 21 сентября, российские войска атаковали 11 населённых пунктов Харьковской области. В результате одного из ударов погибла 45-летняя женщина, а 13-летний мальчик получил ранения. Враг применил авиабомбу, РСЗО, дроны и более сотни беспилотников. Под ударами оказались дома, электросети, ферма и гражданское предприятие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Погибшая и раненый

В селе Катериновка Лозовской общины в результате российского обстрела погибла 45-летняя женщина. Еще один удар ранил ребенка — 13-летнего мальчика.

За прошедшие сутки российские войска атаковали в общей сложности 11 населенных пунктов Харьковской области.

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Чем атаковали россияне

Для ударов по области враг применил один КАБ, одну ракету РСЗО и один беспилотник типа №"Герань-2". Также зафиксировали три дрона "Молния" и четыре FPV-дрона. Кроме того, российские войска запустили 101 беспилотник, тип которого в настоящее время устанавливается.

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Что повреждено

В Богодуховском районе поврежден частный дом в Золочеве. В Купянском районе пострадали два частных дома в Новоселовке и еще один дом в Великом Бурлуке. В Изюмском районе повреждения получили электросети в Гавриловке и ферма в селе Родное. В Харьковском районе зафиксировали повреждения гражданского предприятия в Дергачах и частного дома в Лесном. Еще один частный дом пострадал в Катериновке Лозовского района.

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Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 165 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 61 113 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки также зафиксировали 248 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. На Купянском направлении враг один раз пытался атаковать в районе Кившаровки.

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Как сообщали Новини.LIVE, утром 15 сентября российские войска нанесли массированный удар КАБами по Изюму. По предварительным данным, в результате атаки поврежден многоквартирный дом. На данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте удара работают все экстренные службы.

Также Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на дороге между Золочевом и Дергачами. В результате попадания ранение получил 62-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.