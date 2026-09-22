Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ атакувала Харківщину: загинула жінка, поранена дитина

РФ атакувала Харківщину: загинула жінка, поранена дитина

Ua ru
22 вересня 2026 09:53
Обстріли Харківщини: загинула жінка, поранений хлопчик
Пожежа на місці атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська за добу, 21 вересня, атакували 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок одного з ударів загинула 45-річна жінка, а 13-річний хлопчик дістав поранення. Ворог застосував авіабомбу, РСЗВ, дрони та понад сотню безпілотників. Під ударами опинилися будинки, електромережі, ферма та цивільне підприємство.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Загибла та поранений

У селі Катеринівка Лозівської громади внаслідок російського обстрілу загинула 45-річна жінка. Ще один удар поранив дитину — 13-річного хлопчика.

Протягом минулої доби російські війська атакували загалом 11 населених пунктів Харківщини.

Реклама

Чим били росіяни

Для ударів по області ворог застосував один КАБ, одну ракету РСЗВ та один безпілотник типу "Герань-2". Також зафіксували три дрони "Молнія" та чотири FPV-дрони. Крім того, російські війська запустили 101 безпілотник, тип якого наразі встановлюють.

Читайте також:

Що пошкоджено

У Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок у Золочеві. У Куп’янському районі постраждали два приватні будинки в Новоселівці та ще один будинок у Великому Бурлуку. В Ізюмському районі пошкоджень зазнали електромережі в Гаврилівці та ферма в селі Рідне. У Харківському районі зафіксували пошкодження цивільного підприємства в Дергачах і приватного будинку в Лісному. Ще один приватний будинок постраждав у Катеринівці Лозівського району.

Реклама

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 61 113 людей.

Ситуація на фронті

За минулу добу також зафіксували 248 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався атакувати в районі Ківшарівки.

Реклама

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 15 вересня, російські війська завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Також Новини.LIVE писали, що російський безпілотник атакував цивільний автомобіль на дорозі між Золочевом і Дергачами. Внаслідок влучання поранення отримав 62-річний чоловік. Постраждалого доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

Харків Харківська область обстріли Новини Харкова Олег Синєгубов
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації