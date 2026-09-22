Обстріли Харківщини: загинула жінка, поранений хлопчик

Пожежа на місці атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська за добу, 21 вересня, атакували 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок одного з ударів загинула 45-річна жінка, а 13-річний хлопчик дістав поранення. Ворог застосував авіабомбу, РСЗВ, дрони та понад сотню безпілотників. Під ударами опинилися будинки, електромережі, ферма та цивільне підприємство.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Загибла та поранений

У селі Катеринівка Лозівської громади внаслідок російського обстрілу загинула 45-річна жінка. Ще один удар поранив дитину — 13-річного хлопчика.

Протягом минулої доби російські війська атакували загалом 11 населених пунктів Харківщини.

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Чим били росіяни

Для ударів по області ворог застосував один КАБ, одну ракету РСЗВ та один безпілотник типу "Герань-2". Також зафіксували три дрони "Молнія" та чотири FPV-дрони. Крім того, російські війська запустили 101 безпілотник, тип якого наразі встановлюють.

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Що пошкоджено

У Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок у Золочеві. У Куп’янському районі постраждали два приватні будинки в Новоселівці та ще один будинок у Великому Бурлуку. В Ізюмському районі пошкоджень зазнали електромережі в Гаврилівці та ферма в селі Рідне. У Харківському районі зафіксували пошкодження цивільного підприємства в Дергачах і приватного будинку в Лісному. Ще один приватний будинок постраждав у Катеринівці Лозівського району.

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Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 61 113 людей.

Ситуація на фронті

За минулу добу також зафіксували 248 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався атакувати в районі Ківшарівки.

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Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 15 вересня, російські війська завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Також Новини.LIVE писали, що російський безпілотник атакував цивільний автомобіль на дорозі між Золочевом і Дергачами. Внаслідок влучання поранення отримав 62-річний чоловік. Постраждалого доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.