Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ атаковала Харьковщину: трое погибших и восемь пострадавших

РФ атаковала Харьковщину: трое погибших и восемь пострадавших

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 10:22
Трое погибших и восемь пострадавших: РФ атаковала Харьковщину
Сгоревшие автомобили в Харьковской области. Фото: ХОВА

За последние сутки российские войска нанесли удары по Харьков и 22 населенным пунктам области. В результате атак погибли три человека, еще восемь получили ранения и травмы, среди пострадавших — 10-месячный ребенок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по вантажівках
Уничтоженные грузовики в Харькове. Фото: ХОВА

Удар по Харькову

По словам Олега Синегубова, в Харькове пострадали женщины в возрасте 22, 45 и 60 лет, а также 10-месячная девочка. Также в городе повреждены два многоквартирных дома, 21 грузовой автомобиль, хозяйственное сооружение и автозаправочная станция. В течение суток оккупанты атаковали Харьков беспилотниками, под ударами оказались Слободской, Киевский, Салтовский и Индустриальный районы города.

Знищені вантажівки
Попадания по грузовикам. Фото: ХОВА

Удары по Харьковской области

В поселке Великий Бурлук ранен 54-летний мужчина, а в селе Лозовая Вовчанской громады погиб один человек, еще 32-летний мужчина получил ранения. В селе Велетень Змиевской громады двое мужчин 48 и 52 лет перенесли острую стрессовую реакцию. Кроме того, в селе Веселое Липецкой громады в результате российского обстрела погиб 69-летний мужчина, а в селе Довжанка Вильхуватской общины — 55-летний местный житель.

На территории Харьковской области российская армия применила шесть управляемых авиабомб, четыре дрона типа "Герань-2", семь беспилотников "Молния", восемь FPV-дронов и еще 20 БПЛА, тип которых в настоящее время устанавливается. Повреждениям подверглись частные дома, хозяйственные постройки, автозаправочные станции, автомобили, электросети, сельскохозяйственные предприятия, комбайн и объекты железнодорожной инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах области.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения во время российской атаки на Лозовую Харьковской области в ночь на 3 июля. Медики более суток боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают целенаправленно атаковать автозаправочные станции в Харькове. Только за последние две-три недели в городе повреждено уже шесть АЗС, однако, несмотря на это, дефицита топлива пока нет.

обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации