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Головна Харків РФ атакувала Харківщину: троє загиблих і восьмеро постраждалих

РФ атакувала Харківщину: троє загиблих і восьмеро постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 10:22
Троє загиблих і восьмеро постраждалих: РФ атакувала Харківщину
Згорілі автівки на Харківщині. Фото: ХОВА

Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 22 населених пунктах області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення та травми, серед постраждалих — 10-місячна дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по вантажівках
Знищені вантажівки у Харкові. Фото: ХОВА

Удар по Харкову

За словами Олега Синєгубова, у Харкові постраждали жінки віком 22, 45 і 60 років, а також 10-місячна дівчинка. Також у місті пошкоджено два багатоквартирні будинки, 21 вантажний автомобіль, господарчу споруду та автозаправну станцію. Протягом доби окупанти атакували Харків безпілотниками, під ударами опинилися Слобідський, Київський, Салтівський та Індустріальний райони міста.

Знищені вантажівки
Влучання по вантажівках. Фото: ХОВА

Удари по Харківщині

У селищі Великий Бурлук поранено 54-річного чоловіка, а в селі Лозова Вовчанської громади загинула одна людина, ще 32-річний чоловік дістав поранення. У селі Велетень Зміївської громади двоє чоловіків 48 і 52 років зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, у селі Веселе Липецької громади внаслідок російського обстрілу загинув 69-річний чоловік, а у селі Довжанка Вільхуватської громади — 55-річний місцевий житель.

По Харківщині російська армія застосувала шість керованих авіабомб, чотири дрони типу "Герань-2", сім безпілотників "Молнія", вісім FPV-дронів та ще 20 БпЛА, тип яких наразі встановлюють. Руйнувань зазнали приватні будинки, господарські споруди, автозаправні станції, автомобілі, електромережі, сільськогосподарські підприємства, комбайн і об'єкти залізничної інфраструктури у Богодухівському, Куп'янському, Харківському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах області.

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Раніше Новини.LIVE писали, що в лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки на Лозову Харківської області в ніч на 3 липня. Медики понад добу боролися за її життя, однак врятувати дитину не вдалося.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати автозаправні станції у Харкові. Лише за останні два-три тижні в місті пошкоджено вже шість АЗС, однак попри це дефіциту пального наразі немає.

обстріли Новини Харкова атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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