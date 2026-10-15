Нападения на Харьковскую область 14 октября: 9 пострадавших и разрушения

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Российские войска продолжают наносить удары по Харькову и населенным пунктам области. За прошедшие сутки, 14 октября, в результате обстрелов пострадали девять человек, а в нескольких районах были повреждены жилые дома, транспорт и электросети. Враг применил авиабомбы и более сотни беспилотников. Тем временем на двух направлениях фронта продолжались многочисленные атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов

В течение 14 октября российские войска атаковали Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате ударов пострадали девять человек. Больше всего раненых зафиксировали в Дергачах, где травмы получили пять мужчин.

В Изюме ранение получил 19-летний мужчина, а 36-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В селе Плоское Великобурлукской общины пострадал 62-летний мужчина, а в селе Лесное Дергачевской общины — 45-летний местный житель.

В селе Сподобовка Шевченковской общины в результате взрыва неизвестного предмета погиб 42-летний мужчина. Также ранение получил 15-летний подросток.

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Кроме того, медики оказали помощь 64-летнему мужчине, пострадавшему во время обстрела Харькова 12 октября.

Чем атаковали россияне

В течение суток российская армия применила против Харьковской области различные виды вооружения. В частности, военные зафиксировали использование двух авиабомб ФАБ, восьми FPV-дронов и 101 беспилотника, типы которых еще устанавливаются. Под ударом оказался и областной центр. Российские беспилотники атаковали Основянский район Харькова.

Разрушения в области

Больше всего жилых домов пострадало в Изюме. Там российские удары повредили многоквартирный дом, 12 частных домов и электросети. В селе Погоновка Изюмского района поврежден автомобиль. В Богодуховском районе, в поселке Золочев, пострадали два частных дома и два автомобиля.

В Харьковском районе разрушения зафиксировали сразу в нескольких населенных пунктах. В Дергачах повреждены гараж и четыре грузовика, в селе Емцы — электросети, а в Лесном — автомобиль. Также в селе Веселое Лозовского района пострадал автомобиль. В селе Шестаково Чугуевского района под удар попал магазин.

Эвакуация жителей

На фоне постоянных обстрелов в Харьковской области продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 160 человек. Всего с начала работы через этот пункт прошли 64 843 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки по всей линии фронта было зафиксировано 260 боевых столкновений. В Харьковской области российские войска продолжали наступательные действия на двух направлениях. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили 12 атак. Россияне пытались продвинуться вблизи Избицкого, Терновой, Охримовки, Чугуновки, Николаевки и Рыбальчиного. Также враг наступал в сторону Захаровки, Черного и Малой Волчьей. Напряженной оставалась ситуация и на Купянском направлении. Там российские войска 18 раз пытались улучшить свои позиции, атакуя в сторону Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября российский ударный беспилотник поразил жилой многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате атаки в одном из подъездов разрушены этажи с седьмого по девятый. Верхняя часть здания понесла значительные разрушения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру. Под ударом оказались два предприятия, а разрушения оказались значительными. Аварийные службы работают круглосуточно, чтобы устранить последствия обстрела. В то же время в регионе усиливают защиту дорог от дронов, которые представляют угрозу для гражданского транспорта.