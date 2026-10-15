Атаки на Харківщину 14 жовтня: 9 постраждалих і руйнування

Наслідки удару по Харківщині. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська продовжують атакувати Харків та населені пункти області. За минулу добу, 14 жовтня, внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей, а в кількох районах пошкоджено житло, транспорт та електромережі. Ворог застосував авіабомби й понад сотню безпілотників. Тим часом на двох напрямках фронту тривали численні атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів

Протягом 14 жовтня російські війська атакували Харків та 11 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей. Найбільше поранених зафіксували у Дергачах, де травм зазнали п'ятеро чоловіків.

В Ізюмі поранення отримав 19-річний чоловік, а 36-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Плоске Великобурлуцької громади постраждав 62-річний чоловік, а в селі Лісне Дергачівської громади — 45-річний місцевий житель.

В селі Сподобівка Шевченківської громади через вибух невідомого предмета загинув 42-річний чоловік. Також поранення отримав 15-річний хлопець.

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Крім того, медики надали допомогу 64-річному чоловіку, який постраждав під час обстрілу Харкова 12 жовтня.

Чим атакували росіяни

Протягом доби російська армія застосувала проти Харківщини різні види озброєння. Зокрема, військові зафіксували використання двох авіабомб ФАБ, восьми FPV-дронів та 101 безпілотника, типи яких ще встановлюють. Під ударом опинився й обласний центр. Російські безпілотники атакували Основ'янський район Харкова.

Руйнування в області

Найбільше житлових будинків постраждало в Ізюмі. Там російські удари пошкодили багатоквартирний будинок, 12 приватних осель та електромережі. У селі Погонівка Ізюмського району пошкоджено автомобіль. У Богодухівському районі, в селищі Золочів, постраждали два приватні будинки та два автомобілі.

У Харківському районі руйнування зафіксували одразу в кількох населених пунктах. У Дергачах пошкоджено гараж і чотири вантажівки, у селі Ємці — електромережі, а в Лісному — автомобіль. Також у селі Веселе Лозівського району постраждав автомобіль. У селі Шестакове Чугуївського району під удар потрапив магазин.

Евакуація жителів

На тлі постійних обстрілів у Харківській області триває евакуація населення. Протягом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 160 людей. Загалом від початку роботи через цей пункт пройшли 64 843 людини.

Ситуація на фронті

Минулої доби на всій лінії фронту зафіксували 260 бойових зіткнень. На Харківщині російські війська продовжували наступальні дії на двох напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 12 атак. Росіяни намагалися просунутися поблизу Ізбицького, Тернової, Охрімівки, Чугунівки, Миколаївки та Рибальчиного. Також ворог наступав у бік Захарівки, Чорного та Малої Вовчої. Напруженою залишалася ситуація і на Куп'янському напрямку. Там російські війська 18 разів намагалися покращити свої позиції, атакуючи в бік Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня, російський ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Унаслідок атаки в одному з під’їздів зруйновані поверхи із сьомого по дев’ятий. Верхня частина будинку зазнала значних руйнувань.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині російські війська атакували енергетичну інфраструктуру. Під ударом опинилися два підприємства, а руйнування виявилися значними. Аварійні служби працюють цілодобово, щоб усунути наслідки обстрілу. Водночас у регіоні посилюють захист доріг від дронів, які становлять загрозу для цивільного транспорту.