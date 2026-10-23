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Главная Харьков РФ атаковала Основянский район Харькова: Терехов о последствиях

РФ атаковала Основянский район Харькова: Терехов о последствиях

Ua ru
23 октября 2026 12:51
Обстрел Харькова реактивными ракетами "Шахед": последствия удара Новини.LIVE/Вероника Марченко
Обломок дрона, с помощью которого был совершен обстрел Харькова. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Днём 23 октября российские войска атаковали Харьков реактивными дронами типа "Шахед". Под ударом оказались офисное здание, частные дома и гражданское предприятие. В результате попаданий возникли пожары, также был поврежден автомобиль и выбиты окна в здании Харьковского цирка. По предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Последствия атаки

По уточненной информации, в Основянском районе Харькова повреждены четыре частных дома и автомобиль. Также загорелось здание гражданского предприятия. Спасатели работают над ликвидацией последствий удара. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что город атаковали два реактивных дрона. Первый попал в многоэтажное офисное здание, где вспыхнул крупный пожар.

"К сожалению, сейчас ведутся работы по локализации очень крупного пожара", — сообщил мэр.

Взрывная волна также повредила окна в здании Харьковского цирка. По словам Терехова, животных в помещении не было, поэтому среди них никто не пострадал. Город будет помогать цирку устранять последствия атаки.

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Второй реактивный "Шахед" попал в частные жилые дома. Они получили значительные повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обращений к медикам после атаки не поступало.

Пожар на предприятии

Отдельный удар пришелся на промышленное предприятие. Там вспыхнул крупный пожар, который пока не удалось локализовать. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС.

"Утром был обстрел промышленного предприятия. Сейчас там крупный пожар, и пока его не локализовали", — сообщил Игорь Терехов.

Мэр также отметил, что ночь для Харькова была тяжелой. Ранее российские войска поразили складские помещения вблизи города, которые снабжали харьковчан продуктами питания. К ликвидации последствий той атаки присоединились коммунальные службы и спасатели.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 октября российские войска нанесли смертельный удар по селу Лимановка, расположенному в Лозовском районе Харьковской области. В результате этого вражеского обстрела погибла 42-летняя женщина. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили ещё четверо человек. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Лозовой число погибших в результате российской атаки возросло до трёх. В больнице скончалась ещё одна пострадавшая. Медики пытались спасти ей жизнь, однако полученные ранения оказались слишком тяжёлыми. Всего в результате удара по городу 34 человека получили ранения, а трое перенесли острую стрессовую реакцию. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Харьков пожар обстрелы Игорь Терехов Новости Харькова
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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