Уламок дрона, яким атакували Харків. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Вдень, 23 жовтня, російські війська атакували Харків реактивними дронами типу "Шахед". Під ударом опинилися офісна будівля, приватні будинки та цивільне підприємство. Унаслідок влучань виникли пожежі, також пошкоджено автомобіль і вибито вікна в будівлі Харківського цирку. За попередніми даними, люди не постраждали.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Наслідки атаки

За уточненою інформацією, в Основ’янському районі Харкова пошкоджено чотири приватні будинки та автомобіль. Також загорілася будівля цивільного підприємства. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків удару. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що місто атакували два реактивні дрони. Перший влучив у багатоповерхову офісну будівлю, де спалахнула велика пожежа.

"На жаль, зараз триває робота з локалізації дуже великої пожежі", — повідомив мер.

Вибухова хвиля також пошкодила вікна в будівлі Харківського цирку. За словами Терехова, тварин у приміщенні не було, тому серед них ніхто не постраждав. Місто допомагатиме цирку усувати наслідки атаки.

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Другий реактивний "Шахед" влучив у приватні житлові будинки. Вони зазнали значних пошкоджень. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Звернень до медиків після атаки не надходило.

Пожежа на підприємстві

Окремий удар припав на промислове підприємство. Там спалахнула велика пожежа, яку ще не вдалося локалізувати. До ліквідації наслідків залучили підрозділи ДСНС.

"Зранку був приліт по промисловому підприємству. Зараз там велика пожежа, і поки що її не локалізували", — повідомив Ігор Терехов.

Мер також зазначив, що ніч для Харкова була важкою. Раніше російські війська влучили у складські приміщення поблизу міста, які постачали харчові продукти для харків'ян. До ліквідації наслідків тієї атаки долучилися комунальні служби та рятувальники.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 22 жовтня, російські війська завдали смертельного удару по селу Лиманівка, що у Лозівському районі на Харківщині. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинула 42-річна жінка. Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще четверо людей. Серед потерпілих є двоє неповнолітніх хлопчиків віком 10 та 13 років.

Також Новини.LIVE писали, що у Лозовій кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до трьох. У лікарні померла ще одна постраждала. Медики намагалися врятувати її життя, однак отримані поранення виявилися надто тяжкими. Загалом внаслідок удару по місту 34 людини зазнали поранень, а троє отримали гостру реакцію на стрес. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.