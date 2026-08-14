Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ атаковала ракетами Харьков и область: есть пострадавшая

РФ атаковала ракетами Харьков и область: есть пострадавшая

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 15:51
Атаки РФ на Харьковскую область 14 августа: последствия ударов сегодня
Последствия удара по Балаклее. Фото: ГСЧС Харьковской области

14 августа российские войска атаковали Харьков и населенные пункты области. В Шевченковском районе после удара вспыхнул пожар, а в многоквартирных домах выбило окна. В Балаклее загорелась крыша учебного заведения. Также под ударом оказалась Карасовка, где повреждены частные дома и церковь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Харькову

Предварительно, российские войска нанесли удар по пригороду Харькова вблизи Шевченковского района. На месте вспыхнул пожар. Спасатели работают над ликвидацией последствий атаки. В более чем десяти многоквартирных домах выбило окна. На данный момент известно об одном пострадавшем. Медики оказывают необходимую помощь.

Реклама

Пожар в Балаклее

В Балаклее россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению. В результате атаки загорелась крыша здания площадью около 150 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали.

Удар по Балаклії на Харківщині
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

На месте работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель общины.

Читайте также:
Удар по Балаклії на Харківщині
Разрушения на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Авиабомбы по Карасовке

Еще один удар российские войска нанесли утром по Карасовке. По словам главы Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, оккупанты сбросили на населенный пункт две авиабомбы. В результате атаки повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и церковь. Информация о пострадавших уточняется.

Реклама

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове утром 9 августа российские войска нанесли удар по жилой застройке. Одно из попаданий пришлось непосредственно в многоэтажный дом. По последним данным, один человек погиб, ещё 18 пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 12 августа дважды атаковали Балаклею Изюмского района Харьковской области. Первый удар пришелся на двухэтажный жилой дом, где вспыхнул пожар. Впоследствии оккупанты повторно нанесли удар по жилому сектору. По предварительным данным, пострадали три человека.

Харьков Харьковская область обстрелы Балаклея Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации