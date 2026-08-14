Атаки РФ на Харьковскую область 14 августа: последствия ударов сегодня

Последствия удара по Балаклее. Фото: ГСЧС Харьковской области

14 августа российские войска атаковали Харьков и населенные пункты области. В Шевченковском районе после удара вспыхнул пожар, а в многоквартирных домах выбило окна. В Балаклее загорелась крыша учебного заведения. Также под ударом оказалась Карасовка, где повреждены частные дома и церковь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Харькову

Предварительно, российские войска нанесли удар по пригороду Харькова вблизи Шевченковского района. На месте вспыхнул пожар. Спасатели работают над ликвидацией последствий атаки. В более чем десяти многоквартирных домах выбило окна. На данный момент известно об одном пострадавшем. Медики оказывают необходимую помощь.

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Пожар в Балаклее

В Балаклее россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению. В результате атаки загорелась крыша здания площадью около 150 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

На месте работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель общины.

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Разрушения на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Авиабомбы по Карасовке

Еще один удар российские войска нанесли утром по Карасовке. По словам главы Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, оккупанты сбросили на населенный пункт две авиабомбы. В результате атаки повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и церковь. Информация о пострадавших уточняется.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове утром 9 августа российские войска нанесли удар по жилой застройке. Одно из попаданий пришлось непосредственно в многоэтажный дом. По последним данным, один человек погиб, ещё 18 пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 12 августа дважды атаковали Балаклею Изюмского района Харьковской области. Первый удар пришелся на двухэтажный жилой дом, где вспыхнул пожар. Впоследствии оккупанты повторно нанесли удар по жилому сектору. По предварительным данным, пострадали три человека.