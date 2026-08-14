Атаки РФ на Харківщину 14 серпня: наслідки ударів сьогодні

Наслідки удару по Балаклії. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська 14 серпня атакували Харків та населені пункти області. У Шевченківському районі після удару спалахнула пожежа, а в багатоквартирних будинках вибило вікна. У Балаклії загорівся дах навчального закладу. Також під ударом опинилася Карасівка, де пошкоджено приватні будинки та церкву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Харкову

Попередньо, російські війська вдарили по передмістю Харкова поблизу Шевченківськго района. На місці спалахнула пожежа. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки. У понад десяти багатоквартирних будинках вибило вікна. Наразі відомо про одну постраждалу людину. Медики надають необхідну допомогу.

Пожежа в Балаклії

У Балаклії росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу. Внаслідок атаки загорівся дах будівлі на площі близько 150 квадратних метрів. На щастя, люди не постраждали.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

На місці працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Читайте також:

Руйнування на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Авіабомби по Карасівці

Ще один удар російські війська завдали вранці по Карасівці. За словами очільника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, окупанти скинули на населений пункт дві авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки, господарські споруди та церкву. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вранці 9 серпня російські війська завдали удару по житловій забудові. Одне з влучань припало безпосередньо у багатоповерховий будинок. За останніми даними, одна людина загинула, ще 18 постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 12 серпня двічі атакували Балаклію Ізюмського району Харківської області. Перший удар припав на двоповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Згодом окупанти повторно вдарили по житловому сектору. За попередніми даними, постраждали троє людей.