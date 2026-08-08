РФ атакует железную дорогу: на Харьковщине объявили День траура

Последствия удара по железной дороге. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Лозовской громаде Харьковской области сегодня, 8 августа, объявили День траура в память о двух железнодорожниках, погибших в результате российского удара по станции Лозовая. В знак скорби в общине будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Лозовской городской военной администрации Сергея Зеленского.

Погибли двое работников железной дороги

Российская армия атаковала железнодорожную станцию Лозовая 6 августа. В результате удара пострадали 11 человек. Двое железнодорожников, получившие тяжелые ранения, несмотря на усилия медиков, скончались.

Среди погибших — Александр Швец, который с 2021 года работал штукатуром на станции Лозовая. Еще одной жертвой атаки стал Станислав Крикун, который почти 30 лет посвятил работе на железной дороге. Он работал электромехаником Лозовской дистанции электроснабжения.

Погибшие мужчины. Фото: Сергей Зеленский

"От имени всей общины и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям, близким и коллегам погибших. Мы разделяем вашу невыразимую боль", — отметил Сергей Зеленский.

По его словам, 8 августа на административных зданиях громады будут приспущены государственные флаги, а также будет запрещено звучание развлекательной музыки.

Медики боролись за жизнь раненых

После удара по станции Лозовая к спасению пострадавших были привлечены специалисты различных профилей: хирурги, травматологи, неврологи и врачи других отделений. Все службы работали в усиленном режиме, однако спасти двух железнодорожников не удалось. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Задержка поездов в Харьковской области

В то же время Россия продолжает атаковать железнодорожную инфраструктуру Харьковской области. Из-за сложной обстановки 8 августа с опозданием курсируют четыре пригородных поезда, проходящих через Лозовую и Харьков.

По информации "Укрзализныци", больше всего задерживается поезд №6277 Лозовая — Днепр-Главный — на 2 часа 5 минут.

Также с опозданием следуют:

поезд №6272 Синельниково-1 — Лозовая — на 1 час 40 минут;

поезд №6825 Харьков-Пассажирский — Лозовая — на 1 час;

поезд №6516 Лозовая — Харьков-Пассажирский — на 1 час.

В «Укрзализныце» предупредили, что в случае ухудшения ситуации с безопасностью возможны дополнительные задержки из-за вынужденных остановок поездов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 16 населенным пунктам области. В результате обстрелов погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером 7 августа спасатели завершили ликвидацию масштабного пожара, возникшего после атаки российских беспилотников на гражданское издательское предприятие 1 августа в Шевченковском районе Харькова. В результате попаданий были разрушены конструкции крыши складского здания, а огонь охватил площадь 8900 квадратных метров. Ранение получил сотрудник ГСЧС.