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Главная Харьков Россия атаковала Харьковщину: двое погибших, восемь пострадавших

Россия атаковала Харьковщину: двое погибших, восемь пострадавших

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 10:13
Двое погибших и восемь пострадавших: РФ обстреляла Харьковщину
Последствия атаки на Изюм. Фото: Харьковская прокуратура

За последние сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 16 населенным пунктам области. В результате обстрелов погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Погибшие в результате атаки

Два человека погибли в Изюме в результате российского удара. Жертвами атаки стали мужчины в возрасте 59 и около 60 лет. Еще двое мужчин получили ранения, а две женщины обратились за помощью из-за острой стрессовой реакции.

Еще трое мирных жителей пострадали в селе Подсредное Великобурлукской громады. Ранения получили две женщины и 75-летний мужчина. В селе Вильховка Харьковского района ранена 51-летняя женщина.

Также между селом Безруки и поселком Слатино Дергачевской громады на неизвестном взрывном устройстве подорвался 30-летний мужчина. Он получил ранения.

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Последствия атаки

Помимо человеческих жертв, российские обстрелы привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. В Харькове повреждено остекление входа в одну из станций метро. В Великом Бурлуке повреждения получили здание и автомобиль скорой медицинской помощи.

Обстріляна машина екстренної допомоги
Поврежденный автомобиль медиков. Фото: ХОВА

В Изюме и Балаклее удары пришлись по гражданским предприятиям. В Богодуховском районе повреждены склад, частный дом и электросети. Без света также осталась часть населенных пунктов Харьковского и Лозовского районов.

Кроме того, поврежден магазин в Вильховке, автомобили в Лещенках и Слатыно, складское здание в Великой Бабке и объекты железнодорожной инфраструктуры в Лозовой.

Масштабный пожар после атаки

Между тем в ГСЧС сообщили, что вечером 7 августа спасатели завершили ликвидацию масштабного пожара, возникшего после атаки российских беспилотников 1 августа на гражданское издательское предприятие в Шевченковском районе Харькова. В результате попаданий были разрушены конструкции крыши складского здания, а огонь охватил площадь 8900 квадратных метров.

Во время тушения пожара пострадал один из спасателей. Его госпитализировали в медицинское учреждение. В ГСЧС отметили, что подразделения работали на месте под постоянной угрозой повторных российских ударов.

Ранее Новини.LIVE показывали ужасающие кадры последствий ударов по Харьковской области. Под ударом оказались Харьков, Балаклея, Лозовая и еще десятки населенных пунктов области. Больше всего жертв на этот раз зафиксировали в Балаклее. Также после удара беспилотника по железнодорожной станции в Лозовой погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что вчера, по данным областных властей, в Лозовой погибли мужчины 53 и 50 лет. Еще 11 человек получили ранения. В Балаклее пострадали пять человек: женщины в возрасте 20, 53 и 77 лет, а также мужчины 22 и 84 лет. В Дергачах ранение получил 74-летний мужчина, а в поселке Шевченково — 49-летний мужчина.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове продолжаются работы по защите от FPV-дронов, строительству подземных школ и модернизации систем энергоснабжения.

обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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