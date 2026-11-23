РФ ударила по детскому саду в Харькове: фото последствий
Вечером 22 ноября российский беспилотник нанёс удар по Немишлянскому району Харькова. Взрыв повредил детский сад и окна четырёх многоквартирных домов. Пострадали три человека, ещё одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой стрессовой реакции.
Журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова побывала на месте вражеского удара, зафиксировала последствия и пообщалась с жителями.
Удар возле дома
Жительница района Лариса во время взрыва находилась в своей комнате. Ее дом расположен примерно в 50 метрах от детского сада, рядом с которым произошел удар. Женщина рассказала, что после громкого звука перешла в тамбур.
По её словам, взрыв был очень сильным, поэтому она сильно испугалась. Вызывать скорую помощь не пришлось, однако пережитый стресс дал о себе знать.
"Я, конечно, испугалась. Выпила две таблетки валерианы", — рассказала Лариса.
Также женщина отметила, что в её доме вылетели стекла на балконах.
Разрушение домов
Другой местный житель, Николай Иванович, во время взрыва сидел у окна. От взрывной волны даже сдвинулся подоконник. Несмотря на громкий звук, мужчина не растерялся. Он понял, что произошел обстрел, и ждал прибытия экстренных служб. В то же время его жена сильно испугалась.
"Я сидел у окна, читал книгу и смотрел телевизор. Вдруг очень сильно громко хлопнуло, и нижний подоконник отодвинулся на 10 сантиметров", — рассказал Николай Иванович.
Вспышка после взрыва
Еще одна жительница района, Людмила Петровна, живет на восьмом этаже. В момент взрыва она смотрела телевизор, поэтому самого звука удара не услышала. Однако увидела вспышку. По ее словам, вокруг было много обломков, а увиденное сильно напугало.
"Я сразу вскочила, побежала смотреть на окна. Они все вылетели, всё перевернулось, стекла было море. Страшно было, что я могу сказать", — поделилась Людмила Петровна.
Во время взрыва на балконе находилась её кошка. После взрыва животное исчезло, и хозяйка долго не могла его найти. В конце концов кошка спряталась под диваном.
Что известно о нападении на Харьков
Вражеский удар по Немишлянскому району Харькова зафиксировали вечером 22 ноября. Российский беспилотник попал вблизи жилой застройки.
В результате атаки пострадали три человека: 25-летний мужчина, а также женщины в возрасте 66 и 86 лет. Всем была оказана медицинская помощь. Кроме того, врачи помогли 31-летней женщине. У неё диагностировали острую стрессовую реакцию.
Взрыв повредил здание детского сада. Удар нанес серьезные повреждения зданию, в частности разрушил его несущие конструкции. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что повреждения детского сада довольно серьёзные. Здание должны дополнительно обследовать специалисты, чтобы оценить его состояние.
Также пострадало остекление окон 11 многоквартирных домов.
Отметим, 19 ноября россияне обстреляли Изюм в Харьковской области из реактивной системы залпового огня. Оккупанты разрушили подъезд жилого дома и повредили еще несколько многоэтажек. Число пострадавших возросло до 16 человек, среди которых четверо детей.
Кроме того, утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрыв повредил крышу, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четыре человека.