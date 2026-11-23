Люди убирают территорию возле детского сада. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Вечером 22 ноября российский беспилотник нанёс удар по Немишлянскому району Харькова. Взрыв повредил детский сад и окна четырёх многоквартирных домов. Пострадали три человека, ещё одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой стрессовой реакции.

Журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова побывала на месте вражеского удара, зафиксировала последствия и пообщалась с жителями.

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Удар возле дома

Жительница района Лариса во время взрыва находилась в своей комнате. Ее дом расположен примерно в 50 метрах от детского сада, рядом с которым произошел удар. Женщина рассказала, что после громкого звука перешла в тамбур.

Детский сад после удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По её словам, взрыв был очень сильным, поэтому она сильно испугалась. Вызывать скорую помощь не пришлось, однако пережитый стресс дал о себе знать.

"Я, конечно, испугалась. Выпила две таблетки валерианы", — рассказала Лариса.

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Лариса о моменте попадания. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Также женщина отметила, что в её доме вылетели стекла на балконах.

Люди убирают мусор возле здания. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Разрушение домов

Другой местный житель, Николай Иванович, во время взрыва сидел у окна. От взрывной волны даже сдвинулся подоконник. Несмотря на громкий звук, мужчина не растерялся. Он понял, что произошел обстрел, и ждал прибытия экстренных служб. В то же время его жена сильно испугалась.

"Я сидел у окна, читал книгу и смотрел телевизор. Вдруг очень сильно громко хлопнуло, и нижний подоконник отодвинулся на 10 сантиметров", — рассказал Николай Иванович.

Николай Иванович о повреждениях дома. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Забитые окна детского сада. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Вспышка после взрыва

Еще одна жительница района, Людмила Петровна, живет на восьмом этаже. В момент взрыва она смотрела телевизор, поэтому самого звука удара не услышала. Однако увидела вспышку. По ее словам, вокруг было много обломков, а увиденное сильно напугало.

"Я сразу вскочила, побежала смотреть на окна. Они все вылетели, всё перевернулось, стекла было море. Страшно было, что я могу сказать", — поделилась Людмила Петровна.

Людмила Петровна о вспышке от взрыва. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Во время взрыва на балконе находилась её кошка. После взрыва животное исчезло, и хозяйка долго не могла его найти. В конце концов кошка спряталась под диваном.

Дыра в фундаменте здания. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Что известно о нападении на Харьков

Вражеский удар по Немишлянскому району Харькова зафиксировали вечером 22 ноября. Российский беспилотник попал вблизи жилой застройки.

Осколки стекла возле детского сада. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

В результате атаки пострадали три человека: 25-летний мужчина, а также женщины в возрасте 66 и 86 лет. Всем была оказана медицинская помощь. Кроме того, врачи помогли 31-летней женщине. У неё диагностировали острую стрессовую реакцию.

Женщина подметает стекло. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Люди устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Взрыв повредил здание детского сада. Удар нанес серьезные повреждения зданию, в частности разрушил его несущие конструкции. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что повреждения детского сада довольно серьёзные. Здание должны дополнительно обследовать специалисты, чтобы оценить его состояние.

Воронка у стены. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Также пострадало остекление окон 11 многоквартирных домов.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Отметим, 19 ноября россияне обстреляли Изюм в Харьковской области из реактивной системы залпового огня. Оккупанты разрушили подъезд жилого дома и повредили еще несколько многоэтажек. Число пострадавших возросло до 16 человек, среди которых четверо детей.

Кроме того, утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрыв повредил крышу, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четыре человека.