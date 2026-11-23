РФ вдарила по дитячому садочку у Харкові: фото наслідків
Увечері 22 листопада російський безпілотник ударив по Немишлянському району Харкова. Вибух пошкодив дитячий садок і вікна чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей, ще одній жінці знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.
Журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова побувала на місці ворожого удару, зафіксувала наслідки та поспілкувалася з мешканцями.
Удар біля будинку
Мешканка району Лариса під час вибуху перебувала у своїй кімнаті. Її будинок розташований приблизно за 50 метрів від дитячого садка, поблизу якого стався удар. Жінка розповіла, що після гучного звуку перейшла до тамбура.
За її словами, вибух був дуже сильним, тому вона неабияк злякалася. Викликати швидку допомогу не довелося, однак пережитий стрес дався взнаки.
"Я, звісно, злякалася. Випила дві таблетки валеріани", — розповіла Лариса.
Також жінка зазначила, що в її будинку повилітали шибки на балконах.
Руйнування осель
Інший місцевий житель, Миколай Іванович, під час вибуху сидів біля вікна. Від вибухової хвилі навіть змістилося підвіконня. Попри гучний звук, чоловік не розгубився. Він зрозумів, що стався приліт, і очікував на приїзд екстрених служб. Водночас його дружина сильно злякалася.
"Я сидів біля вікна, читав книгу і дивився телевізор. Раптом дуже сильно грюкнуло, і нижнє підвіконня відсунулося на 10 сантиметрів", — розповів Миколай Іванович.
Спалах після вибуху
Ще одна мешканка району, Людмила Петрівна, живе на восьмому поверсі. У момент вибуху вона дивилася телевізор, тому самого звуку удару не почула. Однак побачила спалах. За її словами, навколо було багато уламків, а побачене неабияк налякало.
"Я одразу підскочила, побігла дивитися на вікна. Вони всі повилітали, усе перевернулося, скла було море. Страшно було, що я можу сказати", — поділилася Людмила Петрівна.
Під час вибуху на балконі перебувала її кішка. Після атаки тварина зникла, і господиня довго не могла її знайти. Зрештою кішка сховалася під диваном.
Що відомо про атаку на Харків
Ворожий удар по Немишлянському району Харкова зафіксували ввечері 22 листопада. Російський безпілотник влучив поблизу житлової забудови.
Унаслідок атаки постраждали троє людей: 25-річний чоловік, а також жінки віком 66 і 86 років. Усім надавали медичну допомогу. Крім того, лікарі допомогли 31-річній жінці. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.
Вибух пошкодив будівлю дитячого садка. Удар завдав серйозних пошкоджень споруді, зокрема зруйнував її несучі конструкції. Мет Харкова Ігор Терехов розповів, що пошкодження дитсадка досить серйозні. Будівлю мають додатково обстежити фахівці, щоб оцінити її стан.
Також постраждало скління вікон 11 багатоквартирних будинків.
Зазначимо, 19 листопада, росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині з реактивної системи залпового вогню. Окупанти зруйнували під'їзд житлового будинку та пошкодили ще кілька багатоповерхівок. Кількість постраждалих зросла до 16 людей, серед яких четверо дітей.
Також, вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей.