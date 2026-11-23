Люди прибирають біля дитсадка. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Увечері 22 листопада російський безпілотник ударив по Немишлянському району Харкова. Вибух пошкодив дитячий садок і вікна чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей, ще одній жінці знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.

Журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова побувала на місці ворожого удару, зафіксувала наслідки та поспілкувалася з мешканцями.

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Удар біля будинку

Мешканка району Лариса під час вибуху перебувала у своїй кімнаті. Її будинок розташований приблизно за 50 метрів від дитячого садка, поблизу якого стався удар. Жінка розповіла, що після гучного звуку перейшла до тамбура.

Дитячий садок після удару. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

За її словами, вибух був дуже сильним, тому вона неабияк злякалася. Викликати швидку допомогу не довелося, однак пережитий стрес дався взнаки.

"Я, звісно, злякалася. Випила дві таблетки валеріани", — розповіла Лариса.

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Лариса про момент влучання. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Також жінка зазначила, що в її будинку повилітали шибки на балконах.

Люди прибирають біля будівлі. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Руйнування осель

Інший місцевий житель, Миколай Іванович, під час вибуху сидів біля вікна. Від вибухової хвилі навіть змістилося підвіконня. Попри гучний звук, чоловік не розгубився. Він зрозумів, що стався приліт, і очікував на приїзд екстрених служб. Водночас його дружина сильно злякалася.

"Я сидів біля вікна, читав книгу і дивився телевізор. Раптом дуже сильно грюкнуло, і нижнє підвіконня відсунулося на 10 сантиметрів", — розповів Миколай Іванович.

Миколай Іванович про пошкодження оселі. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Забиті вікна дитсадка. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Спалах після вибуху

Ще одна мешканка району, Людмила Петрівна, живе на восьмому поверсі. У момент вибуху вона дивилася телевізор, тому самого звуку удару не почула. Однак побачила спалах. За її словами, навколо було багато уламків, а побачене неабияк налякало.

"Я одразу підскочила, побігла дивитися на вікна. Вони всі повилітали, усе перевернулося, скла було море. Страшно було, що я можу сказати", — поділилася Людмила Петрівна.

Людмила Петрівна про спалах від вибуху. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Під час вибуху на балконі перебувала її кішка. Після атаки тварина зникла, і господиня довго не могла її знайти. Зрештою кішка сховалася під диваном.

Діра в фундаменті будівлі. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Що відомо про атаку на Харків

Ворожий удар по Немишлянському району Харкова зафіксували ввечері 22 листопада. Російський безпілотник влучив поблизу житлової забудови.

Уламки скла біля садочку. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Унаслідок атаки постраждали троє людей: 25-річний чоловік, а також жінки віком 66 і 86 років. Усім надавали медичну допомогу. Крім того, лікарі допомогли 31-річній жінці. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Жінка підмітає скло. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Люди усувають наслідки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Вибух пошкодив будівлю дитячого садка. Удар завдав серйозних пошкоджень споруді, зокрема зруйнував її несучі конструкції. Мет Харкова Ігор Терехов розповів, що пошкодження дитсадка досить серйозні. Будівлю мають додатково обстежити фахівці, щоб оцінити її стан.

Вирва біля стіни. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Також постраждало скління вікон 11 багатоквартирних будинків.

Вибиті вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Зазначимо, 19 листопада, росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині з реактивної системи залпового вогню. Окупанти зруйнували під'їзд житлового будинку та пошкодили ще кілька багатоповерхівок. Кількість постраждалих зросла до 16 людей, серед яких четверо дітей.

Також, вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей.